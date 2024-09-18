黎巴嫩連環爆！外媒揭台製呼叫器成「炸彈」內幕　背後疑以國操控

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器（俗稱BB Call）在17日下午集體發生爆炸，造成至少9人死亡、2800人受傷，其中200人傷勢嚴重。《紐約時報》指出，真主黨訂購一批台灣製造的呼叫器，而以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行將其改造，在內部隱藏炸藥；路透社更指出，在呼叫器的「生產階段」就已經遭到改造。黎巴嫩各地17日發生真主黨成員使用的呼叫器大規模爆炸事件，造成至少9人死亡、2800人受傷，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也在這起事件中受傷，所幸無生命危險。真主黨將這場前所未見的攻擊歸咎於以色列，並誓言報復。《紐約時報》引述匿名的美國與他國官員說法，這些爆炸的呼叫器是真主黨向台灣製造商「金阿波羅（Gold Apollo）」訂購，主要是購買該公司的「AP924」型號，此外真主黨也有購買其他3款型號的呼叫器。部分官員向《紐時》表示，在呼叫器送達黎巴嫩之前，就已經被以色列先行攔截並將其改造。2名官員透露，爆裂物小到只有1至2盎司（約28至56公克）的爆炸性物質，被安裝在電池旁邊，並設置一個開關，可以用於遠端引爆。有官員指出，當地時間17日下午3時30分左右，呼叫器收到一條似乎來自真主黨高層的訊息，該條訊息啟動炸藥，這可能是觸發內部引爆裝置的關鍵。此外，路透社也引述了黎巴嫩高階安全消息來源及另一消息人士指出，俗稱「摩薩德」的「以色列情報及特殊使命局」在5000枚真主黨訂購的台製呼叫器裡安裝炸藥。這起爆炸案疑似醞釀了數個月，這批呼叫器於春天運送至黎巴嫩。政治風險分析師馬格尼爾（Elijah J. Magnier）表示，他與真主黨成員討論後發現，爆炸可能是由於發送至所有呼叫器的「錯誤訊息」所引發。該訊息導致呼叫器不斷震動，迫使用戶按下按鈕以停止震動，而這樣的操作連鎖反應可能最終觸發了呼叫器內的炸藥。馬格尼爾表示，如果以色列要在這批新的呼叫器埋置觸發爆炸的裝置，他們可能需要接觸到這些設備的供應鏈。他指出，以色列已經滲透到生產過程，這也引發出售設備的第三方很可能是以色列為此而設立的「情報掩護單位」的可能性。