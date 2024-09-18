黎巴嫩真主黨「BB Call爆炸」增至11死　BBC：重創戰力和士氣

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黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）成員攜帶的呼叫器裝置在當地時間週二（9/17）下午發生集體爆炸事件，黎巴嫩衛生部稱目前已釀成至少11死、4000人受傷，包含伊朗駐黎巴嫩大使和無辜小孩等都遭波及受傷，《BBC》報導稱這無疑是以色列所造成，且指這次爆炸事件將嚴重打擊真主黨的人力、通訊和士氣。黎巴嫩安全部門消息人士透露，黎巴嫩真主黨成員在當地時間17日遭到襲擊，鎖定的手段是引爆真主黨成員隨身攜帶的呼叫器（pager，俗稱BB Call），黎巴嫩衛生部證實，目前至少造成11人死亡、4000人受傷，其中200人傷勢嚴重；真主黨官員坦言，這是與以色列爆發衝突以來「最大的安全漏洞」。英國廣播公司（BBC）報導指出，真主黨的通訊重度仰賴無線電呼叫器，這是因為使用手機聯絡太容易受到攻擊，因此早已停止使用。然而，這次呼叫器受到攻擊的規模卻令人恐懼。報導稱，尤其是成員在黎巴嫩全境如超市、街頭、車內、家中、孩子身邊等地點遭遇集體爆炸事件，就算每個呼叫器的爆炸威力大小不一，有些爆炸導致嚴重傷害、成員倒臥血泊無法動彈，有些可能只有輕傷，但爆炸事件從規模、心理創傷等角度來看，重創了真主黨的人力、通訊和士氣。《BBC》指出這起事件無疑是以色列所造成的，沒有其他組織或國家有動機或能力發動這種攻擊，報導也引述匿名英國軍武專家指出，呼叫器內的電子元件可能遭人掉包，被塞入10至20公克的軍事級爆裂物，這類裝置只需透過一條含英數字元（ alphanumeric）的文字訊息，就能遠端啟動爆炸程序。