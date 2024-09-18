NBA擴軍帶來3千億商機！賭城新球隊的老闆是誰？ESPN：詹皇在其中

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長期以來拉斯維加斯都處在NBA擴軍名單中，「賭城」在未來很有可能擁有一支NBA球隊，而根據ESPN記者Multiple Contributors報導，「詹皇」LeBron James有望成球隊老闆。他目前與洛杉磯湖人的合約到期時間，也和聯盟目前規定相吻合。2支新擴軍的球隊合計可為聯盟帶來100億美元（約3194億台幣）以上的淨收入，這意味著當新球隊加入聯盟時，每支球隊都可以收到超過3億美元的支票，遠遠超出了Silver在2020年有擴隊想法時的預期。最終是否擴隊取決於NBA理事會的決定，該理事會必須投票同意在其小組中增加2名成員。雖然工會在這方面沒有發言權，但他們也沒有理由反對，根據消息人士稱，工會自然很贊成能再增加 30個工作崗位（包括雙向合約合計為36個）。最近一段時間以來，西雅圖和拉斯維加斯兩座城市被認為是爭取新球隊入主的領先者。但NBA的選項並不僅僅只有他們，墨西哥城、蒙特婁和溫哥華這些國外城市都很有機會，特別是墨西哥城，長期以來被認為是僅次前兩者的第一選擇。自1992年以來，墨西哥城一直是NBA例行賽的舉辦地之一，在這將近22年來，該城舉辦了33場比賽是美國和加拿大以外最多的城市。墨西哥城還是發展聯盟主要賽事場地的所在地，能為聯盟提供進入拉丁美洲和南美市場以及另一個國際城市的機會。而在美國本土可能的選項中，堪薩斯和路易斯維爾都是被考慮的對象。而在這些新球隊可能的老闆中，ESPN爆料目前效力於洛杉磯湖人的球星LeBron James的名字也在其中。在最近十年的大部分時間裡，James一直公開表示他希望加入Michael Jordan的行列，成為一支NBA球隊實際的經營者和NBA的股東。James過多已經有許多投資決策的經驗，包括入股MLB波士頓紅襪、NHL匹茲堡企鵝隊和英超利物浦足球俱樂部所有權集團芬威體育，都可以說是在為此在布局。最近一段時間，James持續與John Henry和Gerry Cardinale等財力雄厚的體育項目投資者發展關係，他們可能成為其競購擴充球隊的合作夥伴。去年，他前往沙烏地阿拉伯，並會見了王室成員兼王國文化部長Abdullah Al Saud。近年來，沙烏地阿拉伯一直有想法去投資西方體育。無論是在維加斯參加表演賽、贏得該市首屆NBA盃（季中錦標賽）賽的MVP，還是與美國隊一起在那裡進行巴黎奧運男籃訓練營，詹皇都經常在過程中表示，他希望能在這座城市擁有一支新球隊。NBA有一條規定，現役球員不能擁有球隊的所有權股份，會有此規章的出現，是因為在2001年Jordan復出了，他被迫放棄自己在華盛頓巫師隊的股份。對此，聯盟消息人士稱，由於擴張過程尚未開始，因此尚未就管理它的規則（包括這項規則）進行具體討論。下一支新球隊預計在2027-28賽季開始入主聯盟比賽，這確實與James當前與湖人隊的合約結束時間相符，這份合約將持續到2026-27賽季。