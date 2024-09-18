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洋基Soto生涯200轟寫下新紀錄！達標30座球場開轟「大滿貫」成就

記者林之越/綜合報導

▲紐約洋基重砲Juan Soto，在今（18）日出戰西雅圖水手的比賽，敲出個人本季第40轟，同時是生涯第200轟，更一併達成在30座大聯盟球場開轟的「大滿貫」成就。（圖／NOWnews資料照）
▲紐約洋基重砲Juan Soto，在今（18）日出戰西雅圖水手的比賽，敲出個人本季第40轟，同時是生涯第200轟，更一併達成在30座大聯盟球場開轟的「大滿貫」成就。（圖／NOWnews資料照）
洋基Soto生涯200轟寫下新紀錄！紐約洋基重砲手Juan Soto，在今（18）日面對西雅圖水手的比賽中，敲出1發兩分砲，是個人本季第40轟。這發全壘打可以說是意義非凡，因為它不僅是Juan Soto生涯的第200轟，讓他成為大聯盟史上第7年輕達標200轟的球員，同時，更一併達成在30座大聯盟球場開轟的「大滿貫」成就。

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生涯200轟達標　30座球場都開轟

本場比賽，洋基打線火力全開，前2局就靠著安打猛攻，搶下4：0的領先，不過水手在2局下靠著Jorge Polanco的陽春砲追回1分。

比賽來到4局上，Gleyber Torres在兩人出局後，敲出二壘安打，接力的Juan Soto瞄準首球就出棒，一棒將低位置的內角四縫線速球轟出全壘打牆外，幫助洋基再添2分。

這發全壘打是Juan Soto生涯累計的第200轟，讓他以25歲又329天的年齡，成為大聯盟史上第7年輕就達標200轟的球員。此外，水手主場恰好也是Juan Soto完成全球場開轟的最後一塊拼圖，順利寫下「大滿貫」成就。

值得一提的是，Juan Soto本季累積40轟，聯手隊友「法官」Aaron Judge的52轟，成為洋基隊史上第3對，能夠單季一起繳出40轟的組合。前面2組球員分別是上古神獸組合Babe Ruth、Lou Gehrig以及Roger Maris、Mickey Mantle。




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