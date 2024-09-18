洋基Soto生涯200轟寫下新紀錄！達標30座球場開轟「大滿貫」成就

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洋基Soto生涯200轟寫下新紀錄！紐約洋基重砲手Juan Soto，在今（18）日面對西雅圖水手的比賽中，敲出1發兩分砲，是個人本季第40轟。本場比賽，洋基打線火力全開，前2局就靠著安打猛攻，搶下4：0的領先，不過水手在2局下靠著Jorge Polanco的陽春砲追回1分。這發全壘打是Juan Soto生涯累計的第200轟，此外，前面2組球員分別是上古神獸組合Babe Ruth、Lou Gehrig以及Roger Maris、Mickey Mantle。