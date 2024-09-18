長假後首露面容光煥發　盧秀燕被問嫁女兒只笑著講這兩句

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台中市長盧秀燕今天結束11天長假，到大里區主持3校活動中心聯合動土典禮，她表示過去台中市有4成的學校沒有禮堂，還曾因露天畢業典禮淋成落湯雞上了新聞，因此她努力編預算，希望「再窮不能窮教育」。媒體問她國土計劃法、到美國嫁女兒等問題，她都不正面回答。盧秀燕結束11天私人長假後，今（18）日第一個公開行程是到大里區主持光正國中、內新國小、大里國小3校活動中心聯合動土典禮，受到師生們歡迎，還一直被小朋友索取簽名。盧秀燕致詞時指出，縣市合併後，台中市有4成的學校沒有禮堂，過去曾有畢業典禮在操場舉行，大雨吹垮塑膠棚子，師生淋成落湯雞還上了新聞，此類情形尤以大里地區更為嚴重，過去教育經費不足，但是再窮不能窮孩子，自己上任後執行「給孩子一個禮堂」計劃，第一屆已經蓋了21所，這次連任編列24億，要蓋25所學校的禮堂，今天是第一批開工。連休11天假的盧秀燕看起來神清氣爽、心情極好，媒體問她是否到美國參與女兒的婚禮，她避而不談，只說「希望大家多關心我們的孩子、多關心教育」，對於多位立委認為，國土計劃法應該充分溝通再上路，她僅表示「今天很多立委已經表達，我們尊重民意」。