緬甸洪災死傷增一倍！颱風重創東南亞　 一夕之間死亡人數翻倍

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▲颱風摩羯造成緬甸洪災，釀成嚴重死傷。（圖／美聯社／達志影像）

緬甸洪災造成當地傷亡慘重，一夜之間死傷人數更翻倍，緬甸政府昨（17日）才證實113人死亡，今（18）日官媒公佈死亡人數一夜翻倍達236人，許多地方水淹及民眾的胸口，百姓生活苦不堪言。緬甸官方媒體《緬甸新光（New Light of Myanmar)》今（18）日指出至少236人死亡、77人失蹤，聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）則警告，緬甸死亡人數遠遠不止於此。由於颱風摩羯讓緬甸連日豪雨，再加上季節性暴雨影響，緬甸正面臨土石流、洪水阻斷道路和淹水的危機。聯合國人道事務協調辦公室表示，透過各種消息管道，粗估至少有數百人傷亡，失蹤人數也遠高於官方統計，估計有63.1萬人受影響。水患至少影響緬甸9個省邦，包括首都奈比多、曼德勒省（Mandalay）, 馬圭省（Magway ）、勃固省（Bago），以及撣邦（Shan）、克耶邦（Kayah）、克倫邦（Kayin）等。過去緬甸軍政府幾乎不對外求援，去年熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）襲擊孟加拉灣引起東南亞水災，緬甸軍政府也絲毫未求助，然而此次緬甸軍政府罕見請求外國組織協助。聯合國人道事務協調辦公室指當地急需食物、飲水、衣物，但是大水導致多地斷網和斷聯、道路不通，急救物資延遲運送也可能導致傷亡人數增加。獨立國際專家小組「緬甸特別諮詢委員會（Special Advisory Council for Myanmar，SAC-M）」則警告，軍政府恐怕沒有意願，或沒有能力向大多數急需援助的人提供援助，可能利用此次「救災」藉口，與國際人道主義機構接觸，並壯大軍隊和政治實力。