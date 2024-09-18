黎巴嫩真主黨BB Call爆炸「台灣製造」？未爆品有3公克爆裂物

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黎巴嫩當地時間週二（9/17）下午發生真主黨成員攜帶的呼叫器裝置集體爆炸事件，造成近3千人死傷，消息震撼全球。路透社報導指出，有黎巴嫩官員稱，以色列情報機構在數月前於這批台灣廠商「Gold Apollo」生產的呼叫器內植入爆炸和遠距遙控裝置。路透指出，由於真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）要求真主黨戰士棄用智慧型手機，避免被以色列監控，自今年二月開始引進呼叫器，報導引述黎巴嫩安全部門說法稱，真主黨訂購約5,000組型號為「AP-924」的呼叫器，是由台灣廠商由「Gold Apollo」製造，於春季運抵黎巴嫩。一名黎巴嫩安全事務官員告訴路透，研判這些呼叫器被以色列軍情局摩薩德（Mossad）動手腳，並指控以色列在「生產階段」就滲入。「摩薩德在裝置內植入一塊含有爆炸性材料的面板，這塊面板可接收代碼，且無論是任何裝置或掃描器，都難以透過監測方式發現。」報導提到，訂購的5千支呼叫器中有3千個爆炸。一位安全消息人士告訴路透，BB Call中藏有多達3公克的爆炸物，真主黨幾個月來「沒有發現」。此外，根據美聯社報導，駐布魯塞爾的政治風險分析師馬尼爾（Elijah J. Magnier）與真主黨成員談話後指出，這些呼叫器過去6個月以來運作良好，似乎是在收到一則錯誤訊息之後爆炸。真主黨成員表示，當中有許多呼叫器並未爆炸，檢查未爆炸呼叫器之後發現，電路裡面被安裝了3至5公克的爆裂物。