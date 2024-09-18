反對國土計畫法貿然施行！許宇甄提三大主張：修法展延兩年

我是廣告 請繼續往下閱讀

《國土計畫法》將在明年4月30日上路，不過中央、地方意見分歧，更有20名民進黨中南部綠委召開記者會，喊話展延重新調整。國民黨立委許宇甄今（18）日提出三大主張，她表示，《國土計畫法》通過後，對農業縣市造成極大衝擊，除了縣市發展受到阻礙，農地價格也跟著下跌，農民損失慘重，中央政府卻未制定補償方案，若《國土計畫法》貿然施行，必定會衝擊農業縣市，讓農民無法翻身。民進黨嘉義縣立委蔡易餘領銜同黨立委，今日上午在立法院聯合舉辦「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，強調為確保《國土計畫法》順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，待充分溝通後再行上路。對此，許宇甄指出，以雲林縣為例《國土計畫法》將雲林縣8成的土地畫分為農一、農二，大大限制雲林縣未來的發展，更限縮了農民對於農地的使用權，造成財產權損失，引起農民極大不滿，中央政府不應忽視縣市政府和農民的聲音，應下鄉多聽意見，暫緩施行。許宇甄批評，中央政府要求雲林縣承擔國家的糧食安全，卻罔顧農民權益，農民配合政府法規，卻蒙受鉅額損失，非常不公平，這個問題中央政府一定要解決。許宇甄更提出三大主張，首先，她已提案修法，將《國土計畫法》施行日期「展延兩年」，讓農業縣市有更長的時間準備，並有充足時間跟民眾說明溝通。再者，農業部應針對受限制且有實際耕作的農地給予對地補償，每公頃10萬元。最後，中央政府應儘速制定完整配套措施，以減少農業縣市及農民損失。