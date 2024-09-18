國土計畫法綠委也不挺　黃國昌嘲：不知民進黨到底演哪齣

我是廣告 請繼續往下閱讀

《國土計畫法》明年4月底將上路，不過，民進黨有20位立委出聲要求展延、重新調整。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（18）日質疑，應該先請民進黨政府說明執政態度到底是什麼，否則大家看的眼花撩亂，「不知道民主進步黨現在到底是在演哪一齣？」內政部長劉世芳表示，國土計畫法將在明年4月30日如期上路，但卻遭到多位綠委反對，藍委許宇甄也質疑，若貿然施行，必定衝擊農業縣市。對此，民眾黨團總召黃國昌表示，國土計畫法是民進黨推動，也是民進黨要求實施，結果現在民進黨立委自己又站出來反對。「我們想請教一下民主進步黨政府，你們現在到底在演哪一齣？」至於立院新會期即將正式開議，召委選舉是否會進行藍白合？黃國昌則強調，會等國民黨立院黨團新幹部人選確定後，包括會計預算、法案等重要事項都會討論。