沈建宏甩渣男惡名！和長髮妹上演「激情摩天輪」　互纏畫面全被拍

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▲沈建宏先前出面回應劈腿約砲傳聞，且稱自己是喝酒誤事。（圖／資料照）

藝人沈建宏5月遭前女友Bella毀滅式爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批對方是「道德淪喪的渣男。」事後沈建宏反控Bella手機裡有一堆砲友，更從事八大行業，雙方因此撕破臉。經過數個月，如今事情已經平息，沈建宏似乎也已經走出情傷，近日被週刊直擊到身邊多了一名女伴，且2人9月初還一起去看火星人布魯諾（Bruno Mars）演唱會，此外還到大直美麗華坐摩天輪，並在裡面不斷忘情交纏。據《CTWANT》報導，沈建宏和該名身材火辣的長髮女子近來應該還在熱戀期，看到2人相約在一間高級無菜單料理餐廳，一起共進浪漫的晚餐，結束後他們隨即展開「連體嬰」模式，只見女方走路時，手直接勾在沈建宏身上，如同無尾熊一般掛在身後。2人在逛街時也不時甜蜜熱吻，絲毫不在意身邊的目光，看起來非常恩愛。之後2人一起到美麗華搭乘摩天輪，只見在摩天輪車廂內似乎燈光美氣氛佳，他們比在逛街時更加甜蜜，女方直接跨坐在沈建宏身上，還不時蹲在他前面，如同乾柴烈火，一發不可收拾，最後女方還拿出衛生紙遮住嘴巴，惹人遐想。不過沈建宏對此沒有做出回應，不知他們是否正在交往。沈建宏近年來淡出演藝圈，還曾和前女友Bella一起在傳統市場賣雞腿。不過事後被爆料是渣男，私下劈腿、行為混亂。對此沈建宏先是否認約砲、叫外送茶，指認自己是喝酒誤事，接著更開撕前女友，稱Bella手機裡有一堆砲友，更從事八大行業，認為只有自己被單方面指責，太不公平。事後Bella先是發出長文回擊，之後又態度180度大轉變道歉沈建宏，「他做錯的事就是劈那麼一次腿而已， 我也在此向他道歉，對不起，讓大家誤會那麼深。」雙方最後才逐漸停火。