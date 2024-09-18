新會期堪憂！韓國瑜召集朝野協商破局　藍綠白連開議日都難獲共識

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立法院長韓國瑜今（18）日召集朝野協商，討論第二會期開議日期，雖然朝野黨團對20日開議並邀請行政院長卓榮泰率閣員施政報告，都有共識，但民眾黨團希望下周一再邀卓榮泰針對能源政策專案報告，民進黨認為要專案報告，就加入台電的追加減預算案，朝野最後討論仍無法聚焦，民進黨團未在韓國瑜草擬的協商結論上簽字，首度協商就破局。這是民眾黨主席柯文哲因涉嫌圖利遭羈押後，朝野立委首次協商，但3黨團都只有2名幹部出席，民進黨大黨鞭柯建銘也未出席。因慣例都在中秋節過後開議，因此原本朝野立委都同意20日開議，朝野黨團對此也不反對。不過民眾黨團總召黃國昌說，下周一還未開委員會，希望下周一能邀卓揆針對能源政策專案報告。民進黨團幹事長吳思瑤說，台電也針對電價問題提出追加減預算案，若要卓揆報告能源政策，也應討論台電預算，這是一體兩面。但黃國昌不同意。此外，本會期是預算會期，吳思瑤希望，27日也能定案，邀卓揆報告總預算案。但藍白黨團都稱，這非今天協商主題。吳思瑤向韓國瑜抗議，認為韓只聽藍白兩黨團意見，卻完全不理會民進黨意見。協商1個多小時後，韓國瑜宣佈協商破局，明早進行談話會。吳思瑤也提臨時動議，希望立法院能響應澳洲、荷蘭國會的「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議。但韓國瑜與藍白黨團幹部陸續離開，吳思瑤諷，有這麼害怕2758號決議嗎？