帥主播王顯瑜為腦麻兒發聲　眼淚噴發止不住自嘲：男兒有淚三餐彈

鏡新聞主播王顯瑜日前擔任中華民國腦性麻痺協會愛心大使，
並為協會的「愛家園」計畫拍攝宣傳影片， 他坦承在接下這個任務當下，心裡是「一半開心、一半害怕」， 開心的是可以幫長期以來持續關心的腦麻社群發聲、代言； 害怕的是自己哭點極低，很怕拍攝時心情起伏太大， 到時候哭得一把鼻涕一把眼淚，拍出來的宣傳影片不能用。 果不其然王顯瑜的擔心成真， 拍攝前跟協會員工開會他哭到無法自己， 拍攝時跟腦麻孩子的爸爸訪談時他眼淚也忍不住噴發， 讓王顯瑜不好意思地說：「別人是男兒有淚不輕彈， 我是男兒有淚我照三餐彈。」
王顯瑜當愛心大使 拍攝宣傳影片淚崩
王顯瑜從2022年主持腦麻協會舉辦30週年
特展《大腦迷宮》活動開始，就與協會結下不解之緣， 年年參與協會舉辦的活動，今年更是升格成為愛心大使，為了推動「 愛家園」計畫拍攝宣傳影片。影片正式開拍前， 王顯瑜還特地前往腦麻協會的辦公室與工作人員開會討論拍攝細節， 會議中同是腦麻兒的員工特別分享她對「愛家園」的期待， 即使言語表達吃力， 但王顯瑜還是可以感受到她滿滿的樂觀以及對計畫的期待， 不過就在她談到講爸媽如何照顧她的過程，以及爸媽很擔心地說：「 自己走了之後，隻身一人的女兒怎麼辦？」一聽到這句話， 王顯瑜立刻眼淚潰堤。
王顯瑜表示當下他激動地雙手握緊，將手肘撐在桌上，低下頭，
額頭緊緊壓著拳頭，眼淚就像水管爆裂一樣的狂湧而出， 就這樣低著頭一直哭，一直用力的呼吸， 直到彷彿眼淚差不多流乾了，他才默默地抬起頭， 把臉上的淚痕擦乾，裝作沒事的重新加入討論對話中。 對此王顯瑜表示雖然知道自己平常哭點就很低，但這樣的爆哭：「 連我自己都被嚇到。」他也說到印象中上一次這樣淚線瞬間形同虛設的情緒潰堤， 已經是十幾年前看完紀錄片《大象男孩與機器女孩》的時候了。
王顯瑜和腦麻兒相處 心有所感眼眶泛淚
王顯瑜也說到宣傳影片拍攝當天，
難得有機會跟腦麻孩子長時間相處，他也觀察到參與拍攝的腦麻兒， 每個人障礙程度都不同，有的人雖然走路不方便， 但還是可以與家長互動打鬧；有的則是利用電動輪椅在片場穿梭， 拍攝休息時不忘積極準備攻讀大學的社工系；也有人是行動無法自主 ，言語表達能力及智力發展雖然有限， 但臉上總是掛著燦爛且極有傳染力的笑容。王顯瑜心有所感的表示， 自己與腦麻兒只是身體條件不同， 但一樣希望在人生的顛沛流離之中，找到一個可以安身立命的港灣， 他說：「我不知道為什麼，但每次腦海中浮現這個念頭， 我的眼眶就會熱熱的。」
王顯瑜就這樣帶著感慨的心情拍攝宣傳影片，
影片其中一段他要與腦麻家庭的家長訪談聊天。 其中一個爸爸訪談告訴王顯瑜，說到腦麻兒子是他的心頭肉， 但他很擔憂如果他和太太離世後，孩子一個人孤零零的怎麼辦， 他甚至還曾經浮現過要不要帶著孩子一了百了的念頭， 講到這裡對方開始哽咽，無法繼續回答， 被這樣無奈心情感染的王顯瑜，眼淚也從眼框滑下來。
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王顯瑜從2022年主持腦麻協會舉辦30週年
王顯瑜表示當下他激動地雙手握緊，將手肘撐在桌上，低下頭，
王顯瑜和腦麻兒相處 心有所感眼眶泛淚
王顯瑜也說到宣傳影片拍攝當天，
王顯瑜就這樣帶著感慨的心情拍攝宣傳影片，