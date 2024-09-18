台東「蝸牛小米粽」疑爆食物中毒！已釀3人死亡、口鼻出現分泌物

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▲18日上午，台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出疑似集體食物中毒事件，已有3人不治，初步了解，12人疑似都食用了「蝸牛小米粽」，懷疑似因此中毒。（圖／翻攝畫面）

18日上午，台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出疑似集體食物中毒事件，共有12人送醫搶救，其中已有3人不治，初步了解，12人疑似都食用了「蝸牛小米粽」，懷疑似因此中毒。對此，台東馬偕醫院指出，患者到院後都出現全身發抖、冒汗等症狀，且有死者在插管時，口鼻出現許多分泌物，後因呼吸衰竭死亡。據了解，83歲的曾姓老婦人，日前自製「蝸牛小米粽」，裡面包有蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等食材，但曾婦於17日自行食用之後，身體出現不適，送醫搶救不治。由於曾姓突然死亡，家屬治喪期間並不知情，又將「蝸牛小米粽」煮給親友食用，另外還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，未料，卻有人陸續出現嘔吐、抽搐等食物中毒症狀，共有11人送醫。11位民眾分別被送往台東馬偕醫院、衛福部台東醫院、基督教醫院，今天清晨7時，有2人不治，加上曾食用過的曾婦，共有3人已死亡，其餘9人還在醫院。台東馬偕醫院指出，目前初步判定，疑似是神經性毒物造成，但還需進一步調查釐清，衛生局已將食用小米粽送驗。