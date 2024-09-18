Google校名之亂燒到台中！盧秀燕到「監獄」動土、這些改名巨好笑

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▲台中市長盧秀燕今天主持校園動土典禮的國中，被惡作劇改名為高級監獄。（圖／台中市政府提供，2024.09.18）

不少網友發現，有人在Google地圖上亂改學校名稱，這股改名歪風也燒到台中，市長盧秀燕今天主持校園動土典禮的大里區光正國中，就被改名為高級監獄，另有些諧音哏引起網路討論。台中市教育局表示，早在中秋節前便發現此現象，已要求各校自行檢視是否被惡作劇、向Google接洽要求改回正確名稱。近日有網友發現，國內多所學校在Google地名標示遭改名，這股歪風也吹到台中，除了多所國中被改為監獄，也有學校被改稱幼兒園、煙民中學。就連盧秀燕今（18）日主持動土典禮的國中，都變成了高級監獄。在大學部份，中興大學成了「國立第一農業大學」、國體大是令人不解的「翁哲哲蜜蜂」，其他還有諧音哏或衍生哏，例如大學有「東海龍王大學」、「進姨大學」、「陳弘志光大學」等；國高中有「雞犬不寧中學」、「嘉尚飽高中」、「梧棲王」、「失敗國中」等。最多的是改名成監獄，還有一所私立高中，被改名為「亂翻學生錢包教官恐嚇學生」兼辱罵校長的不雅校名。台中市教育局表示，這學期開學不久，陸續發現有些學校名稱在Google地圖中被改名，中秋節前便通知各校自行檢查、若被惡意竄改，應與Google官方聯絡，目前已有部份學校改回正確名稱。