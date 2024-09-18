李亦伸專欄／Bronny James「靠爸」能打NBA？裘爺：開幕戰就上場

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▲「詹皇」LeBron James之子Bronny James要靠實力證明自己。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人「詹皇之子」Bronny James得靠實力和努力證明自己。（圖／美聯社／達志影像）

最近很多朋友問我，「他是一個合格NBA球員?今年球季他有可能在湖人打到球，跟老詹一起出賽，成就NBA歷史一刻和老詹心願。」1、 Bronny James開幕戰就會替補上場，跟他老爸LeBron James同時出賽，這將是NBA最讓人印象深刻歷史一刻，2、，累積足夠比賽經驗，提升各種球技和場上競爭力。3、苦練+自覺+自律+發展聯盟比賽，Bronny很難偏成長軌道，搞不好他會比預期更早適應NBA，成為一名合格NBA球員。4、如果Bronny首度出賽就能打出亮點，展現成為湖人「輪換球員」潛能和球路專長，那湖人這一季會非常有趣。5、老詹至少還會打三年，老詹二兒子196公分Bryce James預定2026年進NBA，那又是NBA另一個歷史開端。任何一個NBA老闆都會為老詹選進他的兒子，這不僅是生意考量，更是籃球考量。即使老詹兒子經過幾年確定打不了NBA，對湖人也幾乎沒有任何損失，職業運動非常現實殘酷，任何人都要靠實力競爭+無數努力，甚至還需要一些運氣才有機會在NBA立足。這個世代有太多合格NBA球員卻拿不到一分底薪保障合約，他們都有球技和能力，甚至更多擁有豐富比賽經驗，但球路功能性和技能包都沒辦法改變比賽，為球隊贏球，發揮立即性戰力和作用，普遍都很難在NBA生存競爭。史上最強175公分Isaiah Thomas已經連續兩年只能在NBA打零工，靠「10日合約」證明自己，但三年來他還是拿不到一分底薪合約，得到任何一支NBA球隊青睞。前湖人後衛24 歲Talen Horton-Tucker上季在爵士場均10.1分，上一分合約還有三年3200萬美元，但今年夏天Horton-Tucker毫無市場價值，最終只能跟公牛簽下一分部分保障合約，連底薪全額保障合約都拿不到。Talen Horton-Tucker還得拚命打出更好狀況，整個夏天都在苦練，他需要運氣和時機，這就是職業運動現實人生。我認為，如果Bronny James還能奉獻幾個好球和進球，把老詹傳出來的空檔球投進，湖人也能打出漂亮團隊合作，有何不可。