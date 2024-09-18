李亦伸專欄／Bronny James「靠爸」能打NBA？裘爺：開幕戰就上場

最近很多朋友問我，「老詹兒子Bronny James真能打NBA?他是一個合格NBA球員?今年球季他有可能在湖人打到球，跟老詹一起出賽，成就NBA歷史一刻和老詹心願。」
這是很棒又有無限延伸好話題，期待跟大家分享。
1、 Bronny James開幕戰就會替補上場，跟他老爸LeBron James同時出賽，這將是NBA最讓人印象深刻歷史一刻，只屬於湖人+湖人球迷和老詹家人，這樣的劇本早已超越比賽、超過勝負。
2、Bronny James未來會成為合格NBA球員，但他需要在發展聯盟至少打完一季可能兩季，累積足夠比賽經驗，提升各種球技和場上競爭力。
3、苦練+自覺+自律+發展聯盟比賽，Bronny很難偏成長軌道，搞不好他會比預期更早適應NBA，成為一名合格NBA球員。
4、如果Bronny首度出賽就能打出亮點，展現成為湖人「輪換球員」潛能和球路專長，那湖人這一季會非常有趣。
5、老詹至少還會打三年，老詹二兒子196公分Bryce James預定2026年進NBA，那又是NBA另一個歷史開端。
兩年後老詹42歲，有兩個兒子在NBA打球，老詹不論是跟兒子同隊成為隊友還是對手，全世界都在看都想看。任何一個NBA老闆都會為老詹選進他的兒子，這不僅是生意考量，更是籃球考量。
即使老詹兒子經過幾年確定打不了NBA，對湖人也幾乎沒有任何損失，職業運動非常現實殘酷，任何人都要靠實力競爭+無數努力，甚至還需要一些運氣才有機會在NBA立足。
NBA舞台現實且殘酷 只「靠爸」難生存
這個世代有太多合格NBA球員卻拿不到一分底薪保障合約，他們都有球技和能力，甚至更多擁有豐富比賽經驗，但球路功能性和技能包都沒辦法改變比賽，為球隊贏球，發揮立即性戰力和作用，普遍都很難在NBA生存競爭。
史上最強175公分Isaiah Thomas已經連續兩年只能在NBA打零工，靠「10日合約」證明自己，但三年來他還是拿不到一分底薪合約，得到任何一支NBA球隊青睞。
三年前林書豪也同樣遇上這樣的困境，林書豪仍有實力和競爭力，他是個合格NBA球員，但已經沒辦法立即發揮影響力和改變比賽作用，從替補出發，角色功能性可有可無，都是NBA當今世代生態。
前湖人後衛24 歲Talen Horton-Tucker上季在爵士場均10.1分，上一分合約還有三年3200萬美元，但今年夏天Horton-Tucker毫無市場價值，最終只能跟公牛簽下一分部分保障合約，連底薪全額保障合約都拿不到。
Talen Horton-Tucker還得拚命打出更好狀況，整個夏天都在苦練，他需要運氣和時機，這就是職業運動現實人生。
Bronny James不可能靠老詹就能立足NBA，得到上場時間和輪換空間，Bronny James得靠實力和努力證明自己，任何酸諷Bronny James是「靠爸族」的評論都不重要，因為所有一切都不是真相。
我認為Bronny James開幕戰有機會替補上場，父子同隊一起出賽，對NBA、湖人、老詹、Bronny來說，對灰狼球季開幕戰這場比賽已經超越勝負超越比賽，全世界都期待見證歷史，如果Bronny James還能奉獻幾個好球和進球，把老詹傳出來的空檔球投進，湖人也能打出漂亮團隊合作，有何不可。
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1、 Bronny James開幕戰就會替補上場，跟他老爸LeBron James同時出賽，這將是NBA最讓人印象深刻歷史一刻，只屬於湖人+湖人球迷和老詹家人，這樣的劇本早已超越比賽、超過勝負。
2、Bronny James未來會成為合格NBA球員，但他需要在發展聯盟至少打完一季可能兩季，累積足夠比賽經驗，提升各種球技和場上競爭力。
3、苦練+自覺+自律+發展聯盟比賽，Bronny很難偏成長軌道，搞不好他會比預期更早適應NBA，成為一名合格NBA球員。
4、如果Bronny首度出賽就能打出亮點，展現成為湖人「輪換球員」潛能和球路專長，那湖人這一季會非常有趣。
5、老詹至少還會打三年，老詹二兒子196公分Bryce James預定2026年進NBA，那又是NBA另一個歷史開端。
兩年後老詹42歲，有兩個兒子在NBA打球，老詹不論是跟兒子同隊成為隊友還是對手，全世界都在看都想看。任何一個NBA老闆都會為老詹選進他的兒子，這不僅是生意考量，更是籃球考量。
即使老詹兒子經過幾年確定打不了NBA，對湖人也幾乎沒有任何損失，職業運動非常現實殘酷，任何人都要靠實力競爭+無數努力，甚至還需要一些運氣才有機會在NBA立足。
NBA舞台現實且殘酷 只「靠爸」難生存
這個世代有太多合格NBA球員卻拿不到一分底薪保障合約，他們都有球技和能力，甚至更多擁有豐富比賽經驗，但球路功能性和技能包都沒辦法改變比賽，為球隊贏球，發揮立即性戰力和作用，普遍都很難在NBA生存競爭。
史上最強175公分Isaiah Thomas已經連續兩年只能在NBA打零工，靠「10日合約」證明自己，但三年來他還是拿不到一分底薪合約，得到任何一支NBA球隊青睞。
三年前林書豪也同樣遇上這樣的困境，林書豪仍有實力和競爭力，他是個合格NBA球員，但已經沒辦法立即發揮影響力和改變比賽作用，從替補出發，角色功能性可有可無，都是NBA當今世代生態。
前湖人後衛24 歲Talen Horton-Tucker上季在爵士場均10.1分，上一分合約還有三年3200萬美元，但今年夏天Horton-Tucker毫無市場價值，最終只能跟公牛簽下一分部分保障合約，連底薪全額保障合約都拿不到。
Talen Horton-Tucker還得拚命打出更好狀況，整個夏天都在苦練，他需要運氣和時機，這就是職業運動現實人生。
Bronny James不可能靠老詹就能立足NBA，得到上場時間和輪換空間，Bronny James得靠實力和努力證明自己，任何酸諷Bronny James是「靠爸族」的評論都不重要，因為所有一切都不是真相。
我認為Bronny James開幕戰有機會替補上場，父子同隊一起出賽，對NBA、湖人、老詹、Bronny來說，對灰狼球季開幕戰這場比賽已經超越勝負超越比賽，全世界都期待見證歷史，如果Bronny James還能奉獻幾個好球和進球，把老詹傳出來的空檔球投進，湖人也能打出漂亮團隊合作，有何不可。