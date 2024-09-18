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《愛的榮耀》姚黛瑋寫好遺囑！塔位也買好了　不怕小腦萎縮症發病

記者楊穎軒／綜合報導

▲姚黛瑋天生有小腦萎縮症基因，58歲的她預立遺囑，塔位也已經安排好。（圖／姚黛瑋臉書）
▲姚黛瑋天生有小腦萎縮症基因，58歲的她預立遺囑，塔位也已經安排好。（圖／姚黛瑋臉書）
資深女星姚黛瑋33年前以和曹蘭搭擋的「檳榔姊妹花」丑角走紅，演技精湛，曾經兩度入圍金鐘獎，近年參演許多戲劇作品，其中八點檔《愛的榮耀》大老婆「淑女」一角備受觀眾喜愛。姚黛瑋日前受訪透露，自己有小腦萎縮症的基因，58歲的她已經寫好遺囑、買下塔位，希望不要留下任何遺憾。

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▲《愛的榮耀》藍葦華娶2個老婆姚黛瑋（左）、錦雯（右），服侍太太累慘了。（圖／民視提供）
▲姚黛瑋（左）在《愛的榮耀》和二房錦雯（右）共同服侍藍葦華。（圖／民視提供）
姚黛瑋2017年和老公簽字離婚，胞弟4年前又因為心臟瓣膜疾病驟逝，沒有交代任何事就離開，她在處理弟弟的後事時，預先把自己的塔位買好，還要去簽《病人自主權利法》、預立遺囑，「年紀也到了！要先準備。」姚黛瑋說，她天生有小腦萎縮症的基因，一發病便不可逆，所以預先打點好身後事。

近年遭逢家人生離死別　與外籍夫離婚原因曝光

至於目前的病況，姚黛瑋說，幸好只有暈眩症狀，平常除了靠運動抑制不好的基因，也有去醫院做檢測、服藥。姚黛瑋近年遭逢人生巨變，先是養16年的愛犬離世，接著弟弟因病猝逝，大她11歲加拿大心理諮商師老公錢伯陞，因為男方經常外派，夫妻倆分居10年，聚少離多，連性事都沒太多交集，2017年選擇和平離婚，結束近20年婚姻。

當年傳出離婚後，姚黛瑋透過民視回應：「離婚是很久之前事情，因為是私事，也不勞煩大家，謝謝大家關心。」姚黛瑋那時說，還是會和前夫通電話、聊聊近況，兩人即便分開也沒有交惡，「我們雖然做不成夫妻，彼此還是最好的朋友和家人。」

▲姚黛瑋不希望人生徒留遺憾，因此提前打理自己的後事。（圖／姚黛瑋臉書）
▲▼姚黛瑋不希望人生徒留遺憾，因此提前打理自己的後事。（圖／姚黛瑋臉書）
▲▼姚黛瑋不希望人生徒留遺憾，因此提前打理自己的後事。（圖／姚黛瑋臉書）
▲▼姚黛瑋不希望人生徒留遺憾，因此提前打理自己的後事。（圖／姚黛瑋臉書）

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