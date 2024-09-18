于卉喬50萬步遊歐洲　造訪維也納美泉宮暴走6小時逛到腿軟

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于卉喬對歐洲美食印象深刻。（圖／光意娛樂）

▲于卉喬喜歡歐洲各地的藝術人文。（圖／光意娛樂）

童星出身的于卉喬（喬喬）因在《我們與惡的距離》中飾演賈靜雯的女兒受到關注，17歲的她已經是個亭亭玉立的少女，日前到到奧地利、捷克、匈牙利等歐洲各國旅遊，每天都走一萬五千到兩萬步，整趟旅程下來走了有五十多萬步。于卉喬笑說好在平常就有走路的習慣，所以不會覺得太吃力，但也感嘆許多景點都很大，「維也納的美泉宮超級大，裡面有動物園、花園，說是花園但是植物園等級，整個宮有大安森林公園的十幾倍，我們沒有進到宮殿裡，光是戶外就逛了六個多小時。」更是因為這次旅行，她才知道當地人大多沒有用冷氣的習慣，「我們訂的都是有空調的民宿，但其實他們沒有吹冷氣的習慣，且很多都是老式建築無法安裝冷氣，所以民宿都是為了旅客才買的移動式冷氣。結果有一間的冷氣竟然沒有裝排熱管，只要一開，它就是同時吹冷風跟排出熱氣，完全沒辦法使用。」于卉喬笑說後來她們把窗戶打開、電風扇開到最大，且當地晚上都比較涼爽，沒開冷氣也不會太熱，是個難得的體驗。于卉喬更到炸豬排的起源地之一的維也納朝聖，享用道地的超大豬排，「歐洲的餐點份量都超級大，我們點的炸豬排一片都比我的臉還要大，甚至一份還有兩片！就連甜點也是，在咖啡廳點一片小蛋糕，都是我們一整條蜂蜜蛋糕的大小。」熱愛藝術與歷史的于卉喬，透露此次旅行都以能看展的地點為主，每個城市都至少看兩三個展覽，當地大大小小的展覽都看。她還對維也納的藝術氣息印象深刻，除了公園幾乎每天都有音樂會，廣場還有老師帶著大家跳舞互動，且當地民眾從年輕到老都會參與，大家都很有活力很可愛。另外在布達佩斯當地還有民眾在噴泉廣場跳探戈，男男女女們隨著音樂逐漸加入，在當地都是很自然的事情。