全新iPad Pro爆死機災情！台灣用戶也受害　蘋果急撤iPadOS18更新

蘋果在今年發佈會上公布了iOS18系統的改版資訊，昨（17）日也釋出iPadOS 18 系統供iPad用戶更新，沒想到卻有一票擁有今年上半年推出的M4 晶片全新 iPad Pro的用戶更新完後直接死機，更有台灣果粉也深受其害，對此，蘋果也已經緊急撤回部分型號的 iPadOS 升級推送。
綜合外媒報導，在蘋果論壇與網路社群上，出現許多用戶反映 M4晶片版本的 iPad Pro 在安裝 iPadOS 18 後會發生死當的狀況，甚至有些是在更新過程就卡死，無法通過電腦恢復運行，只能帶回原廠 Apple Store 請工程師排除問題。
在社群平台Threads上，也有台灣、香港的果粉發文表示，才剛買3個月的M4晶片版本iPad Pro，在睡前更新成iPadOS 18，結果早上一起床就發現整台平板變成「磚塊」，完全無法開機使用。
當事人也立刻衝往蘋果直營店請求協助，但還是無法排除問題，也因為還在保固期內，所以官方直接換了一台全新的給當事人。下方也釣出一票苦主回應，「我昨天送去，維修人員說主機板燒了」；不過也有一部分人沒有遇死機災情，正順順使用iPadOS 18系統當中。
科技媒體《9to5mac》也報導，儘管蘋果官方尚未證實本次災情，但已經撤回 M4 版本 iPad Pro 的 iPadOS 18 升級，尚未升級的用戶將不會收到更新檔案，其他機型尚未傳出死機災情，因此蘋果仍舊保持更新推送。
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在社群平台Threads上，也有台灣、香港的果粉發文表示，才剛買3個月的M4晶片版本iPad Pro，在睡前更新成iPadOS 18，結果早上一起床就發現整台平板變成「磚塊」，完全無法開機使用。
當事人也立刻衝往蘋果直營店請求協助，但還是無法排除問題，也因為還在保固期內，所以官方直接換了一台全新的給當事人。下方也釣出一票苦主回應，「我昨天送去，維修人員說主機板燒了」；不過也有一部分人沒有遇死機災情，正順順使用iPadOS 18系統當中。
科技媒體《9to5mac》也報導，儘管蘋果官方尚未證實本次災情，但已經撤回 M4 版本 iPad Pro 的 iPadOS 18 升級，尚未升級的用戶將不會收到更新檔案，其他機型尚未傳出死機災情，因此蘋果仍舊保持更新推送。