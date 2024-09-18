網紅球場「當眾脫衣」清涼畫面吸9萬粉絲！媒體人怒批：侮辱棒球

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▲映辰身材性感火辣，作風也相當大膽，近日在球場脫衣的舉動引起爭議。（圖／映辰臉書）

▲映辰觀眾席上脫下白色上衣換上球衣，清涼畫面吸引眾多粉絲關注。（圖／映辰IG）

近年來越來越多民眾關注職棒啦啦隊成員，連帶吹起一股「球場正妹」風潮。大尺度女網紅映辰日前就到大巨蛋球場看味全龍對戰兄弟中信，但比賽還沒開始她就突然把上衣脫掉，露出清涼內衣，在球場觀眾席上演「變裝秀」，影片曝光被網友瘋傳，映辰IG粉絲也暴漲至9萬人。但就有民眾認為此舉不妥，直言：「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」，媒體人羅旺哲昨（17）日也憤怒發文，痛批網紅的舉動：「真的是侮辱棒球」。正妹女網紅映辰身材火辣性感，經常拍攝大尺度清涼照露出事業線，大秀豐滿身材。上週大巨蛋球賽開打，映辰也到場朝聖，她卻突然在球場脫衣，說自己「興奮到全身發燙」，當場進行換裝秀，露出內衣也沒在怕，影片曝光後迅速掀起網友討論，映辰IG粉絲也暴增至9萬人，打開知名度。不少粉絲大讚映辰的好身材，直呼「愛了愛了」，但也有許多球迷認為此舉相當不妥，留言痛批映辰，「說著不要物化女性，但通常都是女性在物化自己」、「身為球迷實在不希望棒球場被染黃⋯」、「少自以為紅，因為我們都叫焦點都在球場，妳不配做一個紅人」、「要做這事情可以離開球場嘛？」資深媒體人羅旺哲昨日也在臉書發文，怒轟映辰的舉動「真的是侮辱棒球。」羅旺哲認為映辰直接在球場上換裝的行為非常不OK，「希望聯盟、球團能阻止這樣的歪風。不是說我多高尚，但這擺明就是作秀的情況，讓人反感。」羅旺哲擔心如果持續放任這種情況，未來可能會出現一堆情色業者有樣學樣，在球場做出更誇張的舉動，這對棒球發展一點好處都沒有。羅旺哲更隔空喊話映辰：「不要為了自己想紅，侮辱我們心愛的棒球。」該篇貼文曝光後，許多球迷也認同的說：「謝謝您的仗義執言」、「真的走歪了」。但也有網友認為，台灣就是自由國度，只要不犯法其實很難被限制。