黎巴嫩呼叫器爆炸傳台灣製！金阿波羅老闆「被害死了」：是貼牌機

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▲黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀9死、2800傷，先前傳出為台灣製造，稍早老闆跳出澄清。（圖／取自X、美聯社、NOWnews合成）

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員昨（17）日傳出使用的呼叫器引發集體爆炸，造成至少9人死亡、2800人受傷。根據《紐約時報》指出，引爆的呼叫器可能是台灣製造，還有外媒直接點出是台灣金阿波羅，一早《NOWnews》記者實際去電金阿波羅，對方表示已經沒有中東客戶，且正在暸解狀況中，經查，據外媒報導，黎巴嫩真主黨成員採購大量呼叫器取代智慧手機通訊，昨日傳出BB Call集體爆炸事件，傷亡慘重，至少9人死亡、2800人受傷，傷者包括伊朗駐黎巴嫩大使阿瑪尼。報導指出，黎巴嫩真主黨引進的最新呼叫器型號為AR-924，疑似台灣製造，經查為汐止的「金阿波羅」。金阿波羅董事長許清光稍早澄清，表示該呼叫器並非台灣金阿波羅所製造，爆炸的機型為「貼牌機」，是代理商在黎巴嫩的工廠製造後貼上「Gold Apollo」（金阿波羅）的Logo，確定百分百不是台灣製造，且該代理商在台灣有辦事處，事發之後金阿波羅也表示會跨國提告，許清光本人更是爆氣說「被害死了」。根據金阿波羅發出的聲明指出，代理製造的品牌為BAC公司，金阿波羅和該公司長期進行貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，金阿波羅授權BAC公司在特定區域使用金阿波羅品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造都由BAC公司負責，此外，報導中提到呼叫器的機種AR-924皆為BAC公司生產並銷售的產品，金阿波羅發並沒有提供品牌授權，與該產品的設計和生產無關。