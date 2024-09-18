賣場推車變中秋節「大型行動烤肉架」！家樂福發聲警告：已觸法

中秋節不少民眾會揪親朋好友齊聚烤肉，但卻有網友發文指出，看到有人把賣場推車當烤肉架，照片引發5萬人關注，貼文更釣出家樂福小編現身留言區，家樂福官方今（18）日也二次發聲呼籲：「未經同意私自佔用手推車行為已觸法，請民眾切勿效仿」。
根據網友「osamu_kinns」於Threads貼出一張照片，只見民眾正在歡樂烤肉，不過烤肉架竟是賣場推車，在推車內部放置炭火，上面架上烤肉鐵網，一秒變成中秋節烤肉架，畫面也讓原PO傻眼表示「不要到處幹人家賣場推車！」
從照片中雖難以辨認是否為台灣賣場的推車，且疑似為舊照片，不過家樂福小編也現身留言區回應「奇怪，這烤肉架我們明明沒在賣。」網友也紛紛表示「莫非我昨天看到有人偷家樂福的推車就是...」、「這麼高應該很難熟吧！」、「不要幹走，那⋯可以買走嗎？」
從照片中可以看出，該推車並非家樂福推車，不過家樂福官方仍回應《NOWnews》記者，提醒民眾「賣場手推車的材質不適合當烤肉架，且有可能造成健康與安全危險。特別提醒未經同意私自佔用手推車行為已觸法，請民眾切勿效仿。」
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從照片中雖難以辨認是否為台灣賣場的推車，且疑似為舊照片，不過家樂福小編也現身留言區回應「奇怪，這烤肉架我們明明沒在賣。」網友也紛紛表示「莫非我昨天看到有人偷家樂福的推車就是...」、「這麼高應該很難熟吧！」、「不要幹走，那⋯可以買走嗎？」
從照片中可以看出，該推車並非家樂福推車，不過家樂福官方仍回應《NOWnews》記者，提醒民眾「賣場手推車的材質不適合當烤肉架，且有可能造成健康與安全危險。特別提醒未經同意私自佔用手推車行為已觸法，請民眾切勿效仿。」