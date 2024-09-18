自家人都不挺國土計畫法　劉世芳喊多溝通：內政部就是依法行政

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《國土計畫法》將在明年4月30日上路，不過中央、地方意見分歧，更有20名民進黨中南部綠委召開記者會，喊話展延重新調整。對此，內政部長劉世芳稍早強調「多溝通」，相關子法已陸續公布，內政部立場就是依法行政。民進黨嘉義縣立委蔡易餘領銜同黨立委，今日上午在立法院聯合舉辦「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，強調為確保《國土計畫法》順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，待充分溝通後再行上路。劉世芳今天出席「2024年921地震25周年災害防救暨人道救援國際研討會」時接受媒體聯訪，被問及黨內立委喊話要求《國土法》展延重調整？劉世芳強調，就是多溝通、保持溝通，《國土法》相關子法已陸續公布，站在內政部立場，就是依法行政。媒體詢問，有關行政院政務委員陳金德日前在跨部會會議曾詢問，是否「做過各部會民調嗎」？劉世芳回覆，《國土法》在10年前、馬英九執政時三讀通過的法案，10年來遇到溝通上的困擾，他們儘量持續溝通，如期施行是依法行政上最大的目標。