柯淑勤女兒出道！詮釋「腦麻患者」太到位　她嚇：這傢伙有備而來

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▲柯淑勤從來不教女兒演戲。（圖／大愛電視提供）

▲杜蕾詮釋腦麻患者，對剛出道的她來說是一大挑戰。（圖／大愛電視提供）

柯淑勤與女兒杜蕾在大愛新劇《在光裏的人》中首次合作，如同現實生活中，兩人在劇中也是飾演母女，柯淑勤談對戲女兒：「我把她當作是一個新人，就是一個演員，她是我的工作夥伴！」她甚至不知道女兒怎麼備戲，但杜蕾一上戲就讓她驚豔：「」柯淑勤分享育兒觀念，認為「媽媽」這個身分就是很討人厭，她不想當討厭的人：「所以我一直灌輸孩子，我是朋友不是媽媽。」杜蕾多年前就想進演藝圈，柯淑勤曾告訴她，演戲不是一個維持生活的工作，可能沒有穩定收入：「演戲跟人生一樣一直在變，可能無法照妳所想的去進行，妳敢不敢？如果接受這個挑戰，妳就去做。」這次杜蕾在劇中演出腦麻身障患者，肢體、語言都無法跟正常人一樣，問到有無指導女兒演戲？柯淑勤回應：「從來沒有！不能做這種事情，管你是她媽媽還是奶奶都不能做！因為那是她自己讀劇本後，經由她的生命經驗而產生出來的一個角色，雖然我是她媽媽，可是她是另外一個個體，所以我從來不會教她怎麼演戲，只會教導她在現場要注意哪些技術問題。」她也分享與眾不同的育兒觀念：「」這回透過《在光裏的人》常與杜蕾搭車工作、聊天，直呼未來有天應該會很懷念有這麼棒的母女時刻。杜蕾經由試鏡獲得《在光裏的人》演出機會後，製作人突發奇想：「那劇中的媽媽，若由柯淑勤來飾演，應該是個很有趣的安排！」母女倆聽到後，覺得這樣的組合史無前例，就欣然接受這個挑戰，可以跟媽媽一起工作，杜蕾一開始上戲時難免緊張：「但我專注角色後，就比較不會去想媽媽怎麼看我。」不過杜蕾回憶一次和柯淑勤拍完戲搭高鐵北上：「《在光裏的人》描述「無醫鄉」之一的嘉義大埔鄉，長年醫療匱乏，鄉民必須要開車2小時才能下山就醫，因緣際會來了兩位駐站醫師－中醫「葉明憲」醫師（王傳一 飾）與西醫「林繁幸」醫師（翁家明 飾），講述他們堅持不懈在偏鄉行醫20年的真實故事，柯淑勤與杜蕾則飾演當地一對母女，柯淑勤扛起家計在鄉內打雜工，杜蕾是腦麻患者，但對人生正面積極。