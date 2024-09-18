碳費每噸300到500元　林伯豐憂未來調過猛產業界不堪負荷

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環境部9 日召開第5 次碳費費率審議會，定調每噸300到500元起徵。對此，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐今（18）日在三三會9月例會談到碳費，表示初期每噸300元，工商界勉強可以接受，但若短短6年費率增加2倍以上，「產業界會不堪負荷。」環境部9日碳費費率審議會決議，2026年開徵的碳費，每噸新台幣300至500元，每2年檢討和調整，部分委員也建議，2031年應達新台幣1,200至1,800元；相當於6年費率增加2倍以上。對此，林伯豐建議，台灣碳費初期每噸新台幣300元，工商界勉強可以接受，但應參考新加坡給予5年的緩衝期，建議2035年再視實際情況調升費率。其次，自主減量計畫、指定目標、優惠費率等應以台灣各個產業實際減碳經驗訂定，才能收到實質的減碳效果。而考量到台灣是出口導向國家，碳費徵收應考量公平性，建議在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並討論免除貨物稅及印花稅。他也提到，廠商的自主減量計畫及指定目標應有彈性設計，建議採2017至2023年任選3年的平均值。而徵收碳費只是因應淨零碳排方法之一，政府應協助企業進行製程減碳，補助碳捕存技術研發與應用。減碳應把交通工具的碳排考量進去，台電及中油應積極研發新型減碳技術，帶頭落實淨零碳排。他也提醒，台灣政府應密切觀察日、韓等徵收碳稅相關配套措施，以確保台灣國際競爭力。他話鋒一轉，提到台灣仰賴化石燃料發電比例高達80%，政府一定要重新檢討能源政策，將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電。他受訪提到，台灣能源政策要重新考量核電，認為是減排最重要的電力供應來源；他也認為，台灣綠電規劃要達2成，但是現在成績大家也看到，強調綠電跟核電要並行發展。