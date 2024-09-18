韓國中秋節連假放5天！台灣人一聽崩潰了　2025年更狂「爽放9天」

2024年台灣的中秋節沒有彈性放假，昨（17）日單放一天之後，上班族跟學生都回到各自崗位上，讓許多人感嘆「沒有過節的氣氛」。不過就有網友發現，韓國的中秋節連假「長達5天」，而且到今（18）日都還在放假，忍不住哀怨「今年是有史以來最悲情中秋」，但其實在韓國，中秋節就等同於農曆過年，相關習俗也曝光了。
「中秋假期竟然這麼快就結束了？」一名鄉民在PTT分享，今年韓國中秋一口氣放三天，能從週一16日休到週三18日，再加上週末兩天，等於中秋連假有5天這麼長，對比台灣只放一天的現況，也讓原PO苦瓜臉哀喊，「別國還繼續放假的時候，我們竟然就要去上班了，這是有史以來最悲情的中秋節嗎？」
許多鄉民紛紛附和，「沒有彈性放假我還是要丟假單，乾脆放假」、「去年在罵補假的啊」、「把砍掉的七天假還來，就不用補班了」，隨後也有知情人透露：「在韓國，中秋節重要性比春節還重要」。
在韓國中秋節重要性曝光！重要程度更勝農曆春節
實際查詢韓國國定假日的行事曆，發現該國在2024年的中秋節連休是從9月14日開始至9月18日，整整5天連假，是韓國今年最長的國定假期，比春節的4天還長。
到了2025年，韓國官方更是一次將開天節、中秋節與韓文節串連，從10月3日一路放到10月9日，整整七天連假，要知道明年韓國農曆春節的3天加上週休2日才5天。
事實上，在韓國的中秋節俗稱為秋夕（추석），與農曆春節、端午節、並稱韓國三大節，是在三國時期的新羅王朝期間傳入朝鮮半島，後來又受到唐朝賞月文化影響，是一個感恩秋季收成、全家團聚祭祖的日子，幾乎可以說是韓國的「感恩節」。
此外，韓國在中秋期間，還會互相串門子、隨後掃墓祭祖，因此韓國中秋假期通常都會定在中秋當天再加上前後一天，方便民眾返鄉祭祖，基本上就等同於中華民族的「春節」，媳婦也多半跟著老公返鄉，成為韓國婆媳爭吵的大日子。
中秋節韓國上班族就要休假！請假弄成9天長假
中秋節可以說是韓國人最重視的國定假期，也是該國高壓工作環境之下，唯一能夠好好緩解的時期，據韓國就業平台「Incruit」今年9月初的民意調查，在多達1055位上班族中，有25.7％受訪者表示會在連假後的兩天（19日和20日）繼續請假，加上前後周末形成9天的超長假期。此外，也有17.1％受訪者表示只請1天假，也有57.3％表示不會額外請假。
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許多鄉民紛紛附和，「沒有彈性放假我還是要丟假單，乾脆放假」、「去年在罵補假的啊」、「把砍掉的七天假還來，就不用補班了」，隨後也有知情人透露：「在韓國，中秋節重要性比春節還重要」。
在韓國中秋節重要性曝光！重要程度更勝農曆春節
實際查詢韓國國定假日的行事曆，發現該國在2024年的中秋節連休是從9月14日開始至9月18日，整整5天連假，是韓國今年最長的國定假期，比春節的4天還長。
到了2025年，韓國官方更是一次將開天節、中秋節與韓文節串連，從10月3日一路放到10月9日，整整七天連假，要知道明年韓國農曆春節的3天加上週休2日才5天。
事實上，在韓國的中秋節俗稱為秋夕（추석），與農曆春節、端午節、並稱韓國三大節，是在三國時期的新羅王朝期間傳入朝鮮半島，後來又受到唐朝賞月文化影響，是一個感恩秋季收成、全家團聚祭祖的日子，幾乎可以說是韓國的「感恩節」。
此外，韓國在中秋期間，還會互相串門子、隨後掃墓祭祖，因此韓國中秋假期通常都會定在中秋當天再加上前後一天，方便民眾返鄉祭祖，基本上就等同於中華民族的「春節」，媳婦也多半跟著老公返鄉，成為韓國婆媳爭吵的大日子。
中秋節韓國上班族就要休假！請假弄成9天長假
中秋節可以說是韓國人最重視的國定假期，也是該國高壓工作環境之下，唯一能夠好好緩解的時期，據韓國就業平台「Incruit」今年9月初的民意調查，在多達1055位上班族中，有25.7％受訪者表示會在連假後的兩天（19日和20日）繼續請假，加上前後周末形成9天的超長假期。此外，也有17.1％受訪者表示只請1天假，也有57.3％表示不會額外請假。