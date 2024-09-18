9縣市未交分區圖！綠委拋2理由齊喊：國土計畫法應展延重調整

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▲民進黨立委劉建國。（圖／記者朱永強攝，2024.09.18）

▲綠委今召開「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會。（圖／記者朱永強攝，2024.09.18）

國土計畫法預計明年4月30日實施，但不少綠委憂心無法如期上路，為此，民進黨立委蔡易餘等人今（18）日召開記者會表示，至今還有9縣市未如期繳交功能分區圖，呼籲行政院應展延國土計畫法上路時間。蔡易餘今偕同黨籍立委林岱華、劉建國、許智傑、陳秀寶、陳素月、賴惠員等人召開「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會。蔡易餘在會中說明反對2理由，第一，他說，國土計畫法預計明年4月30日實施，依照整部法精神，主要分為三階段，2年內公告全國國土計畫、3年後公告縣市國土計畫、縣市的國土計劃要在明年4月30日一併公告國土功能分區圖，但現在問題是，仍有新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣等9個地方政府，未如期繳交功能分區圖，「一併公告的要件看起來有所困難」。再來，蔡易餘提到，內政部雖然已下鄉與地方溝通，但在溝通過程中，很多鄉親對於國土計畫充滿疑慮，代表執政過程中，沒辦法讓鄉親理解相關權利義務，甚至抗拒國土計畫，因此22名綠委認為，應暫延時間，讓農民理解為何要實施國土計畫。▲蔡易餘籲行政院適度調整時程。（圖／記者朱永強攝，2024.09.18）劉建國則說，目前還有9縣市未交功能分區圖，那中央要如何執行？希望國土計畫是在符合公平原則下實施，這對人民、百姓才能交代，呼籲國土計畫法最少延到2至4年。林岱華表示，原高雄市的區農會及原高雄縣農會群起反對該法，而反對理由有三點，分別是窒礙難行、人民剝奪感、中央地方各單位素養及人力不足。陳素月也說，她是彰化縣選出來的立委，地方很多農民對國土計畫法有疑慮，新的政策要實施，應該要對人民要有好處，既然地方有這麼多聲音，呼籲行政院應暫緩實施、審慎評估。許智傑直言，他在地方走時聽到很多聲音，國土計畫法卻沒有思考到公平與補償兩大原則，因此希望國土計畫法能展延、再調整，呼籲中央能聽到20幾名立委的聲音。