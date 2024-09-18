英特爾大動作拆分晶圓代工　陸行之評：恐是「換湯不換藥」

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英特爾近日宣布重大轉營策略，將晶圓代工部門設為獨立子公司，並且允許外部增資，此消息一出引發各界關注。對此，知名半導體分析師陸行之認為，雖然感覺英特爾總裁執行長季辛格還是想腳踏兩條船，維持整體性，以達維持競爭力，不打算壯士斷腕將晶圓代工事業這個「拖油瓶」分拆或出售，恐是「換湯不換藥」。但以此降低晶圓製造重要性是正面的，有些投資人可能會燃起一絲希望。季辛格在9/16宣布重大轉型策略，將晶圓代工部門設為獨立子公司，同時實施更多成本節約措施，包含年底前關閉全球2/3的辦公室等策略。而晶圓代工部門轉為獨立子公司，除了能化解市場投資人疑慮，企業架構上也更貼近其他晶圓代工業者，並且強調公司不打算分拆或出售晶圓代工事業，強調英特爾維持整體性，較有競爭力。對此，陸行之今（18）早發表看法表示，終於看到數年前預期分割的一大步，但感覺季辛格仍想要腳踏兩條船，想要維持整體性，不打算壯士斷腕，短期不打算分拆或出售晶圓代工事業這個拖油瓶。陸行之指出，我們就繼續觀察這個換湯不換藥策略的進展，觀察英特爾是否持續降低晶圓製造子公司持股比例，以及何時分拆出售或IPO晶圓製造子公司。是否降低capex/sales比例，或是是否像格羅方德（GlobalFoundries）一樣提高設備折舊年限。陸行之認為，不管如何，英特爾持續降低晶圓製造重要性是正面的，有些投資人可能會因此燃起一絲希望。