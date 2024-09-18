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中職該介入管理嗎？美女網紅大巨蛋脫衣惹議　火辣穿著看球非首次

運動中心/綜合報導

▲「大尺度」美女網紅映辰，先前在大巨蛋的「龍象大戰」場邊，拍攝現場更衣的影片，引發球迷爭論，資深媒體人羅旺哲也公開表示批評。（圖／翻攝自映辰 Ruan臉書）
▲「大尺度」美女網紅映辰，先前在大巨蛋的「龍象大戰」場邊，拍攝現場更衣的影片，引發球迷爭論，資深媒體人羅旺哲也公開表示批評。（圖／翻攝自映辰 Ruan臉書）
美女網紅大巨蛋脫衣引爭議！味全龍上週末在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，進行攸關下半季封王的「龍象大戰」，但不止球場上的比賽激烈，場邊也出現火辣一幕。「大尺度」網紅映辰在其中一場賽事中，現場在觀眾席「更衣」，掀起球迷熱議。有一派球迷表態支持，也有另一派人認為該行為不恰當，資深媒體人羅旺哲昨（17）日更在社群媒體上發文，直言這是在汙辱棒球。對此，有不少網友、球迷開始討論，中職是否該介入管理相關的行為，不過實際執行恐怕有難度。

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火辣穿著非首次　影片爆紅惹議

映辰IG有4.7萬名粉絲，且在FB、IG等社群媒體上的發文，本來就以外拍等大尺度裸露作風為主。先前的1則貼文中，就曾穿著日本高中生的泳衣，來到天母球場的觀眾席上，並大跳應援舞，不過這次在大巨蛋的舉動更大膽，直接將外衣脫掉，僅剩下粉色內衣後，迅速穿上味全龍球衣，影片中也能看到引起部分周圍球迷的注目。

這部影片在網路上爆紅，累積將近2萬人按讚，更讓映辰的IG粉絲數直接暴漲到9.7萬人，成長幅度相當誇張。然而，卻也掀起不少爭議，資深媒體人羅旺哲就在臉書發文指出：「真的是侮辱棒球。」並認為棒球是闔家參與的場合，這樣的行為可能會影響到棒球發展，使用相當強烈的言語給出批評。

▲網紅球場「當眾脫衣」清涼畫面吸9萬粉絲！媒體人怒轟：侮辱棒球（圖／映辰IG）
▲網紅球場「當眾脫衣」清涼畫面吸9萬粉絲，媒體人怒轟：侮辱棒球（圖／翻攝自映辰 IG）
介入管理有條件　模仿行為成擔憂　

不過針對此行為，中職其實也難以給出有效的管理作為。綜觀歷年曾經被中職、球團介入管理的球迷案件，例如騷擾富邦悍將啦啦隊的「冰粽哥」，或是衝進場擁抱兄弟開球嘉賓Michael Porter Jr.的累犯球迷，都是有明確干擾比賽或球團人員，才會被趕出球場，甚至是禁止進入球場。

更何況，穿衣風格屬於個人自由行為，除非觸犯妨礙風化等相關法律，由警方直接介入管理，否則確實無法可管。部分網友也擔憂，雖然行為合法且沒有實質影響他人，但在這個影片爆紅後，相當有可能會掀起模仿風潮，進而影響棒球場內的風氣。

即便映辰的影片引來不少批評，但仍有網友留言力挺：「一堆人在那多管閒事」、「人美身材讚，很好看」、「突然好想當球場上的觀眾」等。

▲味全龍球迷太火辣，直接在大巨蛋「更衣」，球迷反應兩極。（圖／取自映辰 Ruan臉書）
▲味全龍球迷太火辣，直接在大巨蛋「更衣」，球迷反應兩極。（圖／取自映辰 Ruan臉書）



影／味全龍球迷太火辣！直接在大巨蛋「更衣」　引發球迷熱議

網紅球場「當眾脫衣」清涼畫面吸9萬粉絲！媒體人怒批：侮辱棒球

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