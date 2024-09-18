Curry「晚安手勢」風靡全球！連梅西也淪陷　盤點28「晚安球星」

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▲CurryMuse整理出的名單中，一票球星都學Stephen Curry的「晚安」慶祝手勢。（圖／截取自CurryMuse推特）

目前效力MLS的梅西，近期在進球後，也捨棄自己原先的手指比天的慶祝動作，改用Curry的晚安手勢慶祝進球，在CurryMuse整理出的名單中，可以看到美國知名球員卡製造商「Topps」在今（18）日也推出Curry和梅西的晚安紀念卡，只要購買普通卡，就有機會能夠獲得，全世界僅有一張的帶有Curry和梅西親筆簽名的晚安紀念卡，目前網路上已有卡迷開出高價，想要獲得這張「夢幻神卡」而先前外媒就曾報導，