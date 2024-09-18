Curry「晚安手勢」風靡全球！連梅西也淪陷　盤點28「晚安球星」

NBA金州勇士明星控衛Stephen Curry的「晚安」慶祝手勢，在巴黎奧運後風靡運動界，目前效力MLS的梅西，近期在進球後，也捨棄自己原先的手指比天的慶祝動作，改用Curry的晚安手勢慶祝進球，Curry的官方X粉絲專頁「CurryMuse」也整理出全世界運動員用晚安手勢慶祝的截圖，並表示Curry是NBA歷史上最有影響力的球員。
在CurryMuse整理出的名單中，可以看到Neymar、美國女足隊長Alex Morgan、梅西等，都使用過晚安手勢慶祝，而梅西近期使用晚安慶祝也引起球迷一陣討論，紛紛表示這是「這是一個GOAT向另一個GOAT致意的畫面。」
球員卡商看中商機 推出「夢幻聯動」紀念卡
美國知名球員卡製造商「Topps」在今（18）日也推出Curry和梅西的晚安紀念卡，只要購買普通卡，就有機會能夠獲得，全世界僅有一張的帶有Curry和梅西親筆簽名的晚安紀念卡，目前網路上已有卡迷開出高價，想要獲得這張「夢幻神卡」
而先前外媒就曾報導，Curry奧運結束後在歐洲和美國用法語的晚安（NUIT NUIT）註冊商標，未來將為以NUIT NUIT為品牌名稱，發展個人品牌，未來在歐美地區只有Curry的公司能將此使用於相關商品。
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美國知名球員卡製造商「Topps」在今（18）日也推出Curry和梅西的晚安紀念卡，只要購買普通卡，就有機會能夠獲得，全世界僅有一張的帶有Curry和梅西親筆簽名的晚安紀念卡，目前網路上已有卡迷開出高價，想要獲得這張「夢幻神卡」
而先前外媒就曾報導，Curry奧運結束後在歐洲和美國用法語的晚安（NUIT NUIT）註冊商標，未來將為以NUIT NUIT為品牌名稱，發展個人品牌，未來在歐美地區只有Curry的公司能將此使用於相關商品。