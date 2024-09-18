許家蓓癌逝20小前才PO祈願大家健康　王鴻薇難過震驚：不敢相信

許家蓓癌逝　同選區徐巧芯回憶兩人好默契：政黨色彩不同仍是好友

記者余祥／台北報導

▲許家蓓驚傳癌逝，享年48歲。（圖／翻攝許家蓓臉書）
▲許家蓓驚傳癌逝，享年48歲。（圖／翻攝許家蓓臉書）
民進黨台北市議員許家蓓癌逝，各界震驚。曾為同選區議員的國民黨立委徐巧芯也發文悼念，徐巧芯說，即便政黨色彩不同，兩人也稱得上是好友，她2018年第一次參選議員，許就以前輩身份指導她許多，有些行程沒掌握到，許還會好心提醒她去跑；「一路好走，在另個世界不再有病痛」。

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徐巧芯說，一直知道許家蓓身體出了些狀況，但也不方便過問，前些日子看到許家蓓在地方出現，還很開心想說大約是康復了。沒想到今天看的這樣的新聞。

徐巧芯回憶說，從她2018我初次參與議員選舉以來，許家蓓就以前輩的身分給我許多指導，比如有些行程她沒有掌握到，許家蓓還會好心提醒她去跑。同在松山信義選區，即便政黨色彩不同，也仍然稱得上是好友，沒有為什麼，就是兩個人投緣，如此純粹。

徐巧芯說，永遠記得某天他們兩個見面的時候互相擊掌後擁抱，許家蓓說了聲「你知道的」拿了瓶椰子水給我，要我照顧好身體：她笑著回應「謝謝，我知道的」。他們的好默契與回憶，一切盡在不言中。一路好走，在另一個世界不再有病痛。

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