工資漲、碳費開徵導致企業多1成　林伯豐：10月不宜再漲電價

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電價費率審議會將在9月下旬召開，決定10月電價是否調漲。三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐今（18）日致詞表示，台灣明年基本工資增加4%、再加上碳費即將開徵，企業經營成本可能增加10%以上，呼籲政府10月電價別再漲，以免助長通膨。據台電網站，台電7月底售電成本為每度3.7117元，每度平均電價為3.2735元，相當於發1度電就虧損約0.4元；電價須調漲13.3%才可能打平。2025年最低工資調幅4.08%，月薪將調升至2萬8590元、時薪190元。再加上碳費即將開徵，企業的經營成本可能要增加10%以上，物價也可能會高漲，建議政府10月不宜再調整電價，以免助長通貨膨脹。林伯豐在三三會9月例會前受訪表示，台灣須慎重考慮如何防止通膨，現在基本工資也漲，同時碳費也要開徵，「電費應該要適可而止，應該目前觀看一陣子再來考量，目前不宜再漲。」而此刻立法院正在審查台電今年1000億元，以及明年編列的1000億元兩筆補助款，合計補助2000億元，讓外界認為只要補助款通過就不會漲電價，對於電價調漲是否與補助款有直接關聯，官員曾表示，台電送往電價審議會的電價版本只會有1種，就是誠實揭露成本、營收、財務狀況及建議調幅。官員說明，補助款今年通過將會決定的是台電年底是否出現赤字，若台電能獲得行政院撥補，今年財務將有機會勉強打平，甚至小賺，打破從2022年迄今的連續2年營收負成長。