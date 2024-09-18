權值股無力、台指期今結算　台股收跌171點、月線得而復失

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聯準會昨（17）日開始為期兩天的貨幣政策會議，預計聯準會將在會議結束後宣布降息，觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨日漲多跌少，不過台積電ADR昨日逆勢走跌，拖累台北股市休市一日後，今（18）日開盤下跌36.54點、來到21813.54點，不過盤中一度有買盤追價力道，拉抬指數一度翻紅、來到21859.16點，不過台積電盤中無力，拖累指數再翻黑，尾盤遇到台指期結算的爆量賣壓，終場下跌171.24點或0.78%，收在21678.84點，日K結束連3紅，月線得而復失，半年線同步失守，成交量為3280.55億元。大盤震盪走低，中小型股相對撐盤，不過午盤過後擋不住賣壓，櫃買指數開高走低，終場收在最低點263點，下跌2.08點或0.78%，日K結束連4紅，月線同樣得而復失。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、群創、永光、鴻海；個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、新光金、聯發科、萬潤。電子成交比重維持在6成以上、來到61.1%。權值股全數走低，台積電以945元開出、下跌2元，盤中一度翻紅走高，來到948元，不過不敵賣壓翻黑，最低一度失守5日線，終場下跌6元或0.63%，收在941元，日K連3黑，5日線失而復得，拖累大盤指數就有47點；鴻海賣壓更重，以179元開出、下跌2元，終場下跌7元或3.87%，收在174元，日K拉出長黑K棒，一口氣摜破5日、10日以及月線，拖累大盤指數就有31點；聯發科終場下跌25元或2.21%，收在1105元，拖累大盤指數就有13點。不只是權值股走低，蘋概股今日也同步走弱，外界原本預期iPhone16會迎來新一波換機潮，但今年預購狀況卻不理想，拖累相關個股股價走低，谷崧下跌逾7%，創惟、聯詠跌逾6%，原相跌逾5%，萬旭、臻鼎-KY、台虹、億光、大立光跌逾4%，華通、華立、京元電子、玉晶光、鴻海、宏捷科、亞光、佳必琪、嘉聯益、智原、全新、IET-KY、宏致、祥碩、力旺、金像電、正崴、華邦電、燿華、南亞科跌逾3%。不過今日還是有族群逆勢抗跌，首先是節能概念股，類股指數漲逾2%，位居漲幅排行冠軍。其中，天方能源、雲豹能源亮燈漲停，泓德能源-創漲逾4%，達能、世紀鋼漲逾3%，森崴能源漲逾2%，大亞、永冠-KY、茂迪漲逾1%。電線電纜股今日也逆勢抗跌，華城、亞力漲逾7%，中興電漲逾2%，士電、大亞漲逾1%。而化工類股也掀起漲停潮，奇鈦科、展宇、三晃、永純亮燈漲停，東鹼、三福化漲逾2%。