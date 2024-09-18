民眾黨全黨挺柯文哲！黃智賢批：史上最無恥政客集團　黑社會都輸

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，從柯住處遭搜索迄今，全黨上下都仍力挺，堅信柯文哲清白。資深媒體人黃智賢酸民眾黨像黑道，民眾黨立院黨團黃國昌跟民眾黨，一直在嘴偵查不公開，立委黃珊珊用台灣省的法規，要解決台北市長的涉弊，整天叫囂、政治操作、帶風向，還有草包立委，威脅，再辦就要刪政府預算。簡直，黑社會都輸給你。黃智賢說，柯妻陳佩琪接受特定媒體專訪，「為什麼網路媒體早上爆料，說檢廉去搜柯家保險箱。下午陳佩琪就可以找友善媒體配合表演？去銀行調好資料，準備好劇本，談話資料印好，動作這麼快？還是，劇本根本是自己寫的？」黃智賢說，如果露出一點資訊，民眾黨就罵北檢違反偵查不公開。對柯文哲所做所為，毫無一點道德虧欠。臉皮之厚，無敵。陳佩琪的3家媒體表演會，媒體居然充分配合。當場幫忙做氣氛，幫忙演。事後，還乖乖的刪掉有關鍵資訊的8分鐘。媒體尊嚴，已經被自己踐踏到沒有底線。黃智賢結論，面對史上最無恥的政客集團，司法更要沉住氣。毋枉毋縱。追查到底。