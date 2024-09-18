快訊／午後對流旺盛！台南等3縣市齊發「大雨特報」　下到晚上　

水氣偏多，午後對流發展旺盛，上午炎熱的好天氣瞬間變調，中央氣象署發布「大雨特報」，南台灣有局部大雨發生的機率，雨勢將會持續到晚上，請注意雷擊及強陣風，時不時伴隨雷聲，提醒民眾，雷陣雨又急又快，不到幾秒就會讓人變成落湯雞，務必特別留意劇烈天氣、攜帶雨具。
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
氣象署預報員劉宇其提醒，今天至明日白天，北部、東半部全天不定時有雨勢，北台灣降雨熱區在桃園以北，新竹以南則是多雲到晴，要留意午後雷陣雨。明天晚上至週五吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴、留意午後雷陣雨。
週六至下週二天氣很差，低壓帶水氣不斷移入，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至可能會有大雨出現，提醒民眾，下週在大低壓帶內，可能還會有颱風等熱帶系統發展，務必持續關注天氣預報。
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🟡大雨：臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
氣象署預報員劉宇其提醒，今天至明日白天，北部、東半部全天不定時有雨勢，北台灣降雨熱區在桃園以北，新竹以南則是多雲到晴，要留意午後雷陣雨。明天晚上至週五吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴、留意午後雷陣雨。
週六至下週二天氣很差，低壓帶水氣不斷移入，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至可能會有大雨出現，提醒民眾，下週在大低壓帶內，可能還會有颱風等熱帶系統發展，務必持續關注天氣預報。