埃及香料摻蘇丹紅、1500公斤全數銷毀　家樂福海鹽遭查出含重金屬

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▲食藥署公布邊境不合格名單，埃及進口的胡荽子粉，已連續2週檢出含蘇丹色素。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（18）日公布邊境不合格名單，埃及進口香料連續2週遭檢出含致癌物蘇丹紅色素，這次是胡荽子粉含蘇丹色素1號及4號，共計1500公斤違規已直接銷毀。另家樂福輸入的法國海鹽檢出含有重金屬，不符規定已退運或銷毀。食藥署公布邊境檢驗不合格名單中，有17項檢驗不合格產品，其中，埃及進口的胡荽子粉上週才被抓出含有致癌物蘇丹色素，已列入監視查驗行列到明（2024）年8月，但今天又有一批由好之味國際貿易有限公司從埃及進口的胡荽子粉，被檢出含蘇丹色素1號及4號，違反不得檢出規定，共計1500公斤已依照規定銷毀，不得退運。針對業者採監視查驗半年，埃及相關號列產品維持監視查驗1年。此外，食藥署表示，家福公司（家樂福）輸入的法國海鹽，檢出含有重金屬砷0.4 mg／kg，超過標準最多0.2mg／kg，違反食品安全衛生管理法第17條規定。但考量到該公司及品項是半年來首次不合格，因此除了依規定退運或銷毀外，將一般抽批調整為加強抽批。另大潤發輸入的中國圓形濾水籃，以正庚烷（25℃，60分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為33ppm，高於合格標準30ppm以下，共830公斤退運或銷毀。另有多項不合格產品，包含日本的鮮溫洲蜜柑、越南鮮榴槤、越南西洋香芹、西班牙紅椒粉、日本鮮蜜瓜、日本甘藷、中國玫瑰花、韓國鮮瓜、日本蔥、中國冷凍青花菜等檢出農藥殘留含量不符規定；義大利夏季黑松露驗出重金屬鎘超標、日本白帶魚檢出動物用藥結晶紫超標、泰國糙米芝心棒含非法定著色劑偶氮玉紅、中國竹筷子溶出試驗蒸發殘渣醋酸、乙醇高於標準。不符規定商品已依規定退運或銷毀。