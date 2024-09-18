潘柏希突爆姊姊肺栓塞過世　裝葉克膜仍搶救無效蹲路邊痛哭

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▲潘柏希（左起）、苗真、江國賓、陳柏渝、何依霈出席《願望》卡司發布會。（圖／記者李政龍攝）

38歲男星潘柏希在三立八點檔《願望》中飾演菜鳥檢察官，今（18）日出席記者會時聊到法律，突然爆出堂姊去年因為肺栓塞過世，由於他跟堂姊感情很好，毫無心理準備讓他陷入人生低潮，靠著心理輔導和重新投入書本走出傷痛。潘柏希大學時就讀法律系，但因為他大三就開始拍戲，能畢業就已經謝天謝地，沒想到去年堂姊因為感冒引發肺栓塞過世，潘柏希說：「本來想說年輕可以救，有插葉克膜。」原本以為能撐個5年，結果姊姊不到1年就走了。潘柏希從小和堂姊一起長大，雖然還有其他兄弟姊妹，但就屬他們兩個最親，回憶起當時他說：「我走在路上都會啜泣，沒辦法控制，跟我拍哭戲感覺都不一樣。」為了讓自己走出悲傷，他重拾書本，買了司律課程，用1年的時間把大學4年再讀一次，這對他來說幫助很大：「當下真的迫切需要一件事讓我全神貫注，近組前我也去考了國考，成績比我想像中好，未來我還會繼續做，如果考上了（律師）可以斜槓。」姊姊過世這件事，也讓他意識到怎麼照顧、療癒自己。潘柏希上一檔三立的戲是《甘味人生》，後來到民視拍《幸福來了》、《多情城市》、《黃金歲月》都有不錯成績，今年再次回到三立，在《願望》中飾演菜鳥律師「王信翰」，自幼在單親家庭長大，喜歡游詩璟。