周星馳最難忘的戀情？遭爆曾來台「癡等朱茵」　緊盯飯店電梯開門

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周星馳（右）、朱茵（左）在拍攝《逃學威龍2》後傳出緋聞，據傳交往3年就分手。（圖／微博）

▲周星馳（左）曾和朱茵（右）因戲生情，更假戲真做展開交往。（圖／微博）

▲朱茵（右）在《大話西遊》中飾演紫霞仙子，和飾演「至尊寶」的周星馳有段虐戀讓觀眾印象深刻。（圖／《西遊記》劇照）

▲曾有人認為莫文蔚（右）是導致朱茵（左）和周星馳分手的最大主因。（圖／微博）

▲朱茵（右）和老公黃貫中（左）結婚多年，婚姻生活幸福美滿。（圖／朱茵微博）

香港喜劇天王周星馳拍攝的多部經典電影叫好又叫座，舉凡《功夫》、《少林足球》、《九品芝麻官》等作品都經常被重播回味，而周星馳的感情故事時至今日也都還備受討論，其中最著名的一段戀情莫過他和朱茵的愛恨情仇。據傳當年分手後，周星馳其實很想跟朱茵復合，曾有娛樂記者爆料，周星馳某次來台工作碰巧和朱茵住在同一個飯店，他竟在1樓大廳電梯口遲遲等候想跟朱茵見面，可惜最後被潑冷水，這段感情終究是悲劇收場。周星馳和朱茵雖未公開承認過交往，但這段感情已經是香港娛樂圈人盡皆知的「祕密」，據傳當年兩人祕戀3年，朱茵甘心隱忍當小女人，最終卻因星爺劈腿才導致兩人分手，而劈腿對象據傳是莫文蔚，也有的人猜測是藍潔瑛，真相已不可考。不過資深電影人杜惠東就曾爆料，星爺其實曾想過跟朱茵復合，某年冬天他來台灣拍廣告，被安排住進台北中山北路上的「老爺酒店」，意外得知朱茵為了工作也在此落腳。當時周星馳為了巧遇朱茵，一直坐在酒店正對電梯的沙發上，等著朱茵下樓；助理見狀通報給朱茵，但朱茵聽後並未心軟，拒絕和星爺碰面，兩人最終還是成了最熟悉的陌生人。關於兩人交往的過程要從1992年說起，當時他們合作電影《逃學威龍2》相識，星爺受訪時被問到拍攝過程中有沒有甚麼難忘的故事，他曾直白回答：「難忘的只有朱茵一個。」周星馳慢條斯理的說，朱茵是一個好演員，做為新人是很漂亮的美女，更開玩笑說：「（和朱茵合作）我都感受到一點壓力，因為她的演技在我之上」。而周星馳過去也曾回答過關於理想型的話題，他形容自己喜歡女生長腿、豐滿，身高不要太高也不要太矮，最重要的是眼睛大大的，看起來很溫柔，但個性要活潑可愛。不少人聽後都立刻聯想到朱茵，認為星爺形容的正是《大話西遊》中的紫霞仙子，當時周星馳飾演「至尊寶」，據傳早就和朱茵假戲真做談起戀愛。關於兩人分手的原因也是眾說紛紜，有一派說法是周星馳劈腿，因為朱茵曾在節目上提到，自己被交往多年的前男友背叛，她在酒店巧遇這名「紅人」跟別的女生開房，讓她留下難以抹滅的傷痛，而朱茵雖未指名道姓「紅人」指的是誰，但多數粉絲都認為，她說的正是巨星前男友周星馳，當時此事也成為八卦頭條，大家瘋猜跟周星馳開房到底是誰。香港知名娛樂記者「朱皮」也曾爆料，很多人都認為朱茵是因為莫文蔚介入才和周星馳分手，但他說真正原因是和周星馳的移民官司有關。據了解，當時星爺因為想和朱茵低調結婚，打算移民到加拿大生活，未料移民的請求遭到拒絕，官司更因此持續了7年之久，朱茵受不了漫長等待才跟周星馳分手。不過以上說法均未得到當事人證實，周星馳背負「花心」罵名也從未出面反駁，至今仍選擇默不作聲，低調承受一切。而朱茵在與周星馳分手後，遇到了音樂人、搖滾樂隊Beyond吉他手黃貫中，兩人於2012年結婚，婚後生活幸福美滿。朱茵在婚後逐漸淡出演藝圈，將重心轉向家庭生活，並育有一女；如今52歲的朱茵時常在社交媒體上分享家庭的點滴，展現出幸福妻子和母親的形象，婚姻生活穩定，讓她找到了屬於自己的幸福。62歲周星馳在談過多段戀愛後則一直保持單身，他的電影作品中常常流露出對愛情的深刻理解和感慨，讓觀眾感受到他內心的孤獨與遺憾。周星馳曾在訪談中提到，自己對愛情有許多體會，但因為種種原因，最終未能找到合適的伴侶。而他和朱茵的這段感情故事雖然已成過去，但兩人在影壇上留下的經典作品，將永遠被觀眾銘記。