爆柯文哲市府先給京華城建照才簽協議書　簡舒培酸「服務到位」

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民眾黨主席柯文哲捲入台北市長任內京華城容積弊案，遭羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培今（18）日踢爆，柯市府在2022年10月18日就核發京華城建築執照，但卻在核發建照後的同年11月6日才簽訂協議，先給建照後簽協議書的做法，可說是「服務到位」，竟然可以讓京華城先射箭後畫靶、先上車再補票。簡舒培指出，京華城建照（111建字第9999號）申請時序為2022年5月25日初審掛件、2022年7月28日通知改正、2022年9月22日復審掛件、2022年9月29日建照核准、2022年10月18日核發建照。根據都發局在2021年9月27日發給京華城的公文，內容載明「領得建造執照前，應就建築容積獎勵項目，與本府簽訂協議書⋯⋯」，但柯市府與京華城簽訂協議書上的日期，卻是在核准建照後的2022年11月6日。簡舒培痛批柯文哲、柯市府在協助京華城的誠意，真的是十足到讓人驚訝，應該要走的程序，居然可以讓京華城先射箭後畫靶、先上車再補票，「為什麼市府對於京華城要這麼服務到位？」對此，台北市都發局回應，依照2021年11月1日公告都市計畫書規定，與市府簽訂協議書，經鼎越開發股份有限公司與市府用印完竣後，市府2022年10月6日函告以發文日期為協議內容生效日期，協議書封面時間是誤植。簡舒培則說，這相當奇怪，簽約代表人柯文哲、前北市兵役局長朱亞虎蓋章也是11月6日，這都很異常，為什麼就會發生在京華城上？且建管處建照核准日期是9月29日，之後只是作業期程，為什麼只有京華城這麼特別？