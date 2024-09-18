許家蓓癌逝！北市松信議員剩6席　不補選、不遞補原因曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議會民進黨團總召許家蓓今(18)日凌晨因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。由於台北市第3選區（松山信義）議員應選9席，在國民黨王鴻薇、徐巧芯先後當選立委，以及許家蓓離世後，松信選區市議員只剩6名。不過，根據《地方制度法》81條規定，因缺額未達總名額1/2，所以沒有補選及遞補議員情形。北市第3選區（松山信義）應選席次從原有的10席議員，但由於選區人口減少，2022選舉松信選區議員名額由10人縮減至9人。2022年選戰由國民黨徐巧芯以27,205張選票拿下第一高票，之後依序為王鴻薇、張文潔、許淑華、詹為元、許家蓓、秦慧珠、戴錫欽、洪健益，落選頭則為現任民進黨發言人的吳崢，當時他以無黨籍身份參選，得票數排在吳崢之後為時任民眾黨發言人楊寶楨則獲得12,158票。隨著蔣萬安擊敗陳時中與黃珊珊當選台北市長後，北市立法委員第3選區（中山、北松山）在2023年1月8日進行補選，王鴻薇以60,519票成功擊敗民進黨對手吳怡農，從市議會轉戰立法院。2024年立委選戰，北市第七選區（信義、南松山）國民黨派出徐巧芯對上民進黨許淑華，徐巧芯擊敗許淑華，松信選區因而多出2席市議員空缺。在王鴻薇、徐巧芯轉戰立院，以及許家蓓離世後，北市松山信義選區只剩6席市議員，是否會進行補選或遞補引發關注。對此，台北市議會指出，根據《地方制度法》81條規定，直轄市議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額3/10以上或同一選舉區缺額達1/2以上，均應補選，但其所遺任期不足2年，且缺額未達總名額1/2時，不再補選，按規定松信選區沒有補選及遞補議員情形。