懷念第一美男子！瑪丹娜都著迷　最俊帥驚世美顏將再現大銀幕　

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▲亞蘭德倫在《陽光普照》雖然飾演反派，卻讓無數觀眾迷戀於他的帥氣神采。（圖／台北金馬影展提供）

▲李湘在《母親三十歲》演活了被兒子視為放蕩女性的年輕母親。（圖／台北金馬影展提供）

▲原版《德州電鋸殺人狂》曾在台灣被禁演，終於要登上大銀幕。（圖／台北金馬影展提供）

▲凱特溫絲蕾（右）演出《夢幻天堂》時，還是剛入演藝圈沒多久的新人，表現卻十分搶眼。（圖／台北金馬影展提供）

上月18日才去世的「法國第一美男子」亞蘭德倫，年輕時的俊美容貌令全球無數觀眾著迷，他在改編自小說《天才雷普利》的電影《陽光普照》中展露的邪魅帥氣，即便在上映數十年後，依然能令首度欣賞的樂壇天后瑪丹娜為之著迷。即將在11月7日至24日展開的2024金馬影展，就要在「經典重現」單元，再度推出這部《陽光普照》。亞蘭德倫在《陽光普照》中扮演心機深沈卻出身背景不高的雷普利，眼看富家公子好友因為家世地位就美女、財富兼得，他卻要被公子哥兒隨便捉弄，心生不滿之下，設計殺人、侵佔對方的財富。雖然演的是個不折不扣的反派，因為亞蘭德倫長得太帥，觀眾沒辦法真的討厭他，反而在全球各地不少地區都開出亮眼的票房，也令他的名氣更上一層樓。瑪丹娜後來看了這部片，也不禁大讚亞蘭德倫帥氣逼人，充滿明星丰采，是自己很欣賞的歐洲巨星。與亞蘭德倫相近時間去世的美國資深演技派女星珍娜羅蘭，在代表作《女煞葛洛莉》扮演保護被追殺小女孩的黑幫情婦，冷酷世故卻被激發出母愛，令觀眾久久難忘，這部片也是金馬影展將要重映的經典。而宋存壽執導的國片《母親三十歲》則有美艷女星李湘扮演年輕就嫁人、被兒子視為蕩婦而怨懟很深的母親，童星時期的庹宗華與20多歲的秦漢分飾兒子的不同階段，不只片子被推崇是1970年代的名作，演員陣容今日看來也頗有看頭，是由國家影視聽中心修復，將再次在台灣觀眾眼前呈現。此外，金馬影展還會推出《魔戒》名導彼得傑克森發掘出日後成奧斯卡影后的凱特溫斯蕾、重用她擔任女主角之一的《夢幻天堂》，以及打動無數觀眾立志當舞者的麥克鮑威爾、艾默瑞克普萊斯柏格聯合導演經典之作《紅菱豔》，昔日曾在台灣遭禁演的1970年代原版《德州電鋸殺人狂》，和名導詹姆斯艾佛利與合作夥伴兼終身伴侶的製片伊斯麥默詮聯手打造的《窗外有藍天》、《墨利斯的情人》、《此情可問天》、《長日將盡》、《莎劇演員》、《熱與塵》及《波士頓人》等精彩影片，值得影癡期待。2024金馬影展將於11月7日至24日展開，10月25日周五晚間舉辦選片指南，10月27日下午一點於官網開始售票。更多影展訊息與精彩片單，將於官網陸續公布。