許家蓓癌逝　黃珊珊10字致哀、白營議員追悼文4缺2

我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市議員許家蓓今（18）日凌晨癌世，享年48歲，藍綠議員同僚今早都紛紛追悼。民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊也在下午發文「家蓓好走R.I.P. 很難過」10字致哀；而民眾黨北市4位議員當中的張志豪、陳宥丞也祝福許家蓓一路好走。民進黨北市議會黨團總召許家蓓，今晨2時25分因子宮內膜癌病逝，民眾黨立委黃珊珊也表示難過。她的子弟兵、北市議員陳宥丞強調，雖然屬於不同黨派，但許家蓓親切友善、為人海派，對不同屆數或黨派議員完全沒有差別待遇，是非常認真的好議員。陳宥丞也想起上會期遇到許家蓓時，絲毫看不出病痛纏身，盛讚她非常勇敢，期盼許家蓓一路好走，「來生再當同事，RIP」。另一位白營議員張志豪也說，聽聞許家蓓離世的消息非常震驚，「她溫暖親切，隨性卻又認真的樣子，將會永遠在我心中。」祝福許家蓓一路好走，離苦得樂。至於白營2位美女議員林珍羽跟黃瀞瑩，截至下午2時則尚未對此事發表意見。林珍羽的臉書貼文還停留在9月8日濟南路小草集會聲援柯文哲的空拍照；黃瀞瑩的最新貼文則是17日就京華城案，跟民進黨議員許淑華的唇槍舌戰。