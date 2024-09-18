巷仔內／示警台灣？南海衝突中國切斷補給　菲律賓船員喝雨水三週

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▲菲律賓船艦被中國船隻撞出一個大洞。（圖／翻攝自X）

▲菲律賓15日宣佈將派遣新的海巡艦前往仙賓暗沙。（圖／翻攝自X）

▲中國未來或許也會使出同樣手段對待宛如亞洲海上一艘船的台灣。圖為平面設計名家林磐聳的台灣島嶼圖像創作藝術。（圖／報系資料照）

在南海仙賓暗沙一帶與中國海警船對峙5個月的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦15日撤退，部份船員因病被急救人員用擔架抬下船，由於中國在8月底切斷補給，全面封鎖運送物資的水道，導致船上60名船員陷入飢餓，過去3週僅能以稀粥和雨水度日。外界認為此次中國處理南海衝突的方式，可能便是對待台海問題的終極之方。菲律賓、中國和台灣都宣稱擁有仙賓礁主權，今（2024）年4月間菲方指控中國在仙賓礁填海造地、打造人工島，於是派出海警巡邏艦部署在當地，打算用船隻擱淺在仁愛礁的方式如法炮製，據守仙賓礁。菲律賓於1999年把老舊登陸艦馬德雷山號拖到仁愛暗沙擱淺，作為菲律賓主權的象徵，儘管中國多次為馬德雷山號「非法坐灘」向菲律賓提出外交抗議，今年4月菲律賓進一步將海警9701號船（Teresa Magbanua）滯留於仙賓礁，中菲對峙的緊張氣氛更加劇。在菲律賓據守仙賓礁4個月後，中國在8月底切斷所有海上補給的水路，並且與菲律賓船隻發生擦撞意外，馬尼拉政府與北京政府互相指責對方的船隻在仙賓暗沙附近故意相撞，雙方火藥味濃厚。而困守在船上的菲律賓船員則十分悲慘，由於中國切斷物資運送，船員們只能吃稀粥、喝雨水撐三週，有船員因體力不支，出現腸胃炎、中暑、脫水、飢餓和熱衰竭的症狀。菲律賓最終在今年9月14日讓海警9701號船撤退回國，但菲國強調此舉並非向中國屈服。根據菲律賓海巡署的說法，該艘海警船撤出仙賓礁並不是要回應中國方面的要求，而是由於天氣不佳，該船長期被中方阻礙補給後亦用盡物資，船隻本身也需要維修，船員需要接受醫治，所以才回到菲律賓。菲律賓無視中國要求，15日宣佈將派遣新的海巡艦前往仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁），接替已完成任務並返港的「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua ），持續在南海爭議海域進行部署，外界認為此舉可能再次引發中國的不滿，進一步加劇南海的緊張局勢。菲律賓國家海事委員會（NMC）表示，「馬格巴努亞號」已成功完成在仙賓暗沙監測中國填海造陸活動的任務，並於15日返港。NMC發言人洛佩茲（Alexander Lopez）指出：「另一艘艦艇將立即接替，」並引用菲律賓海巡署署長的指示，強調「我們將持續在該地區保持存在。」中國單方面切斷菲律賓仙賓礁的物資補給，未來也可能發生在台灣身上。在中國部份學者的眼中，台灣宛如亞洲的一艘船，如果全面封鎖台灣的物資補給和聯外水路，或許也能讓台灣自動投降，以「不戰而屈人之兵」的戰術對待台灣。而且菲律賓與中國此次對峙，儘管菲律賓與美國有「共同戰略」關係，美國也沒有真的派兵援助或協助物資運送，仍處於「精神上支持」和隔空喊話的階段。菲律賓與中國衝突時，美國的作為也可提供給台灣人作為借鏡。儘管此次爭議島礁「仙賓礁」船艦已先行返回菲律賓，但菲律賓與中國的南海衝突仍在持續，歐美媒體引述美國國防官員的說法，華府正密切關注仙賓礁的進一步事態發展，表明美菲聯防條約適用於仙賓礁，但究竟有無實質作為，以及未來南海與台海事情將如何發展？台灣民眾也應關注與觀望。