見北檢辦柯文哲案舉動　黃暐瀚點名這4人：為是否涉犯圖利關鍵

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押禁見，北檢近日傳喚前後任都發局長林洲民、黃景茂等人釐清案情。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，從北檢的動作來看，「鞏固圖利證據」這塊，是北檢是否起訴的關鍵，並點名前後任副市長林欽榮、彭振聲與前後任都發局長林洲民、黃景茂，這4人的認知與證詞，才是是否涉犯圖利的關鍵。黃暐瀚今（18）日在臉書發文指出，柯案偵辦依然陷入膠著，從北檢密集約談前後任都發局長林洲民、黃景茂的動作來看，「鞏固圖利證據」這塊，是北檢是否起訴的關鍵。而這幾天網路上充斥「提高20%容積獎勵，完全合法，何來圖利之說？」的論述，中華民國是無罪推定，要怎麼主張都沒問題，不過「提高20%容積獎勵」到底違不違法，也不是某某博士說了算，前後任副市長林欽榮、彭振聲與前後任都發局長林洲民、黃景茂的認知與證詞，才是是否涉犯圖利的關鍵。至於柯文哲是否有「收賄」，黃暐瀚說，目前看起來沒有一刀斃命的證據，什麼京華城編了幾億公關費「下落不明」，還有多少人拿十萬現金要求匿名捐款柯辦，都只是「怪怪的」，不等於落實收賄，起訴書上有沒有包括「貪污治罪條例第四條」，未來用事實說話。