手刀搶票　台中國際動畫影展早鳥票開賣送大禮包

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「2024台中國際動畫影展」於今(18)日舉辦影展售票起跑記者會，由新聞局長欒治誼偕同重量級動畫影人謝文明、邱立偉及演員連俞涵，一同為影展10週年暖身宣傳。宣布影展售票將在9月20日中午12時起於OPENTIX售票系統正式開賣！預購套票不僅享有早鳥優惠價，更將獲得「TaiChill Friends」限定角色IP獨家大禮包，數量有限，搶票要快。新聞局長欒治誼表示，台中國際動畫影展從2015年辦理至今，已成為台灣規模最大的動畫盛會，今年迎來10週年慶典，象徵「十全十美」，內容比過去更豐富，除了蒐集全球當代知名動畫電影之外，更推出萌獸IP跟大家見面，在PARK2草悟廣場可以看到2隻很大的巨型萌獸，分別代表正在吃台中名產太陽餅的「餅餅」，以及喝著由台中發跡的珍珠奶茶的「涼涼」，只要到PARK2草悟廣場捕捉「餅餅」、「涼涼」的身影，現場拍照、標記「＠tiaf.taichung」上傳社群平台，並在TIAF粉專指定貼文留言「TIAF十週年生日快樂」，就有機會抽到限量神秘禮物。台中市影視發展基金會副執行長張婉榆說，為了回饋影迷對於影展的熱愛，今年特別推出限量「我愛TIAF早鳥套票」，超優惠價格每套8張520元就能入手，還加贈「TaiChill Friends」十週年限定保溫杯、海報及明信片套組。此外，「十週年慶典套票」將於影展期間限定開賣，不只享有75折優惠價，購票還可獲得十週年限量紀念T恤，想要收集餅餅、涼涼周邊商品的影迷朋友，記得要設定鬧鐘，準時搶票！節目總監王綺穗指出，此次影展以雙開幕片為十週年揭開序幕，除了邀請到獲安錫國際動畫影展大獎的「喵的奇幻漂流」首度來台獻映，還有在台掀起一股排球熱的劇場版「排球少年！！垃圾場的決戰」也將在影展期間舉辦「應援場」，邀請大家一起感受熱血氛圍；閉幕片的部分，則有台灣首映的「逃出魔幻風之國」，其製作團隊深受日本吉卜力及法國經典動畫影響，以奇幻國度為背景，深獲影展觀影者的一致青睞。王綺穗提到，影展亮點還有搶先全亞洲放映的「花園裡的浪花號」、全片由印度女性動畫共同製作的「蘇丹娜之夢」、鼓舞創作人心靈的「數分間的激勵」、出色的台灣本土動畫「八戒：決戰未來」等重磅片單。觀摩短片單元則與其他國際動畫影展強強串連，特邀薩格勒布國際動畫影展、StopTrik國際電影節及首爾獨立動畫節策展人們來到影展現場，跟影迷交流策展經驗；另外，擄獲眾多動漫迷的日本動畫製作團隊WIT STUDIO製作人之一中武哲也、100studio負責人堀口廣太郎也將來台共襄盛舉，想深入探索動畫表現奧妙的影迷，絕對不能錯過。新聞局說，每年最受親子矚目的戶外放映暨選片指南活動，今年擴大舉辦升級為「動畫嘉年華」特別加碼為兩場，於9月20日與21日晚間6時在台中市民廣場舉辦，選映皮克斯動畫經典作品「腦筋急轉彎」及「汽車總動員」，映前安排趣味互動遊戲、魔術泡泡秀及momo親子台哥哥姊姊的現場帶動唱跳。影展方也準備生日派對驚喜好禮要與民眾分享，前100名入場者即可獲得限量帳篷，參加映前小遊戲也可獲得限量影展周邊商品，看電影必備的爆米花也會在現場免費發放，數量有限送完為止。