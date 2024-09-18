BB Call被搞鬼！黎巴嫩真主黨高層威信盡失　專家分析後續發展

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黎巴嫩當地時間17日下午發生一連串爆炸事件，作為真主黨主要聯絡工具的呼叫器（BB call），幾乎在同時間爆炸，目前已知造成至少12死2800傷，BB Call殘骸上被發現有台灣製造商「金阿波羅」(gold apollo)的規格貼紙，意外使台灣小廠捲入其中。但真主黨已將元凶指向以色列秘密情報機構摩薩德，事態會如何發展？中東戰略專家認為，這起案件打擊到真主黨高層威信，因改用呼叫器是高層的決定。根據法新社報導，美國華府中東研究所（Middle East Institute）的李斯特（Charles Lister）認為，這起案件是以色列「摩薩德（Mossad）」滲透了供應鏈，他指出，「這不光是迫使鋰電池失效。幾乎可以肯定電池旁邊藏了一個小型塑膠爆裂物，可以透過電話或呼叫器遙控引爆。」另據CNN報導，以色列前情報官員梅拉梅德（Avi Melamed）表示，今年2月，真主黨領袖下令成員停止使用手機，認為可能會被以色列情報部門追蹤，轉而使用通訊技術含量更低的呼叫器，真主黨高層自認這對戰鬥人員來說，比起手機被GPS定位更加安全，但即使是這種選擇也並非沒有風險，這種低技術通訊設備還遭人動手腳引爆，可能加深真主黨領導層的壓力。這場爆炸案是否會使黎巴嫩以及以色列的戰爭態勢全面爆發？美方戰略專家們對此仍抱持懷疑態度，前美國財政部情報辦公室副主任萊維特(Matthew Levitt)表示，呼叫器爆炸可能會在一段時間內擾亂真主黨的運作；美國政府前中東國家情報副官帕尼科夫（Jonathan Panikoff）表示，這很可能是真主黨數十年來最大的反情報失利。英媒《衛報》則分析，由於摩薩德長期參與暗殺哈瑪斯及真主黨領袖，一旦被證實涉入這起攻擊，將造成情勢重大升級，可能讓已色列與真主黨爆發戰爭。