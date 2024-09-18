必勝客「天天38折」！大披薩最便宜239元　達美樂天天半價275元起

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▲必勝客38週年慶「天天38折」起！9款口味大披薩最便宜281元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲達美樂天天外帶半價！大披薩最低275元起。（圖／翻攝自達美樂官網）

中秋節過後開工繼續吃速食優惠，必勝客38週年慶「天天38折」起！9款口味大披薩最便宜239元、最高現省459元，滿額再送金黃波浪地瓜條、巧克力麻糬QQ球等加菜；達美樂也有天天大小披薩外帶半價，大披薩最低275元起就開吃，好康折扣一次整理告訴你。必勝客38週年慶優惠，即日起至9月30日、不限平假日，外帶9款口味大披薩「天天38折」起，包括和風章魚燒、海鮮、彩蔬鮮菇、超級總匯、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、金沙黃金脆雞都有優惠，而且消費達指定金額還免費請吃人氣副食，消費滿209元送「金黃波浪地瓜條小份」、消費滿399元送「巧克力麻糬QQ球8顆」、消費滿599元送「超級總匯起司咔滋餅」、消費滿899元送「起司米比薩＋金黃波浪地瓜條大份」。達美樂也有天天大小披薩外帶半價優惠，大披薩最低275元起、小披薩最便宜只要185元起就開吃，連業界最大的16吋巨無霸披薩半價也才450元起；而且消費滿129元還可加購美味副食，任選2種99元優惠，開吃巴掌麵包1份、蝴蝶酥３個、鱈魚星星4個、香酥千層棒1份、地瓜薯條1份、香濃可可酥捲4個。