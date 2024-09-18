安捷營運10週年！虎航、星宇愛將從這來　明年擬包機飛日本石垣島

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安捷航空今（18）日正式營運滿10週年，從催生台灣飛航訓練能量，培育上百名青年成為航空公司專業機師人才，再到轉型普通航空產業，跨足國內旅遊發展、醫療救護資源及綠色能源開發，安捷期許善用既有經驗，未來更聚焦呼應市場及公部門需求，供應高戰略價值的飛航資源，持續在人才培育、觀光產業創新、健康及能源等安全議題上做出更多貢獻。安捷航空為臺灣首家飛航訓練業者，至今培育117名青年任職國內各家航空公司機師。為了滿足國內民航業者居高不下的飛航駕駛人力需求，今年安捷航空擴大與航空公司鏈結，與星宇航空首開新型合作，辦理到校人才媒合計畫，航空公司實地觀察並遴選優秀學員，招募可用人才，期盼有效撮合機師就業供需。此外，台灣虎航預計今年底再度送訓新一批學員，持續深化雙方合作，目前該公司已有2/3本國籍副駕駛為安捷畢業校友。跨國人才培育方面，安捷擴大輸出航訓產業軟實力，加強力道耕耘東南亞市場，吸引更多外籍青年至我國從事訓練。安捷指出，目前外籍學員招收以越南為主力，已有28名越南籍學員在臺受訓，另也有來自義大利、馬來西亞及日本的學員。安捷航空董事長高健祐表示，因應赴日觀光人數屢創新高，為滿足旅遊市場需求，提供專屬包機運輸服務，安捷已就商務專機國外線業務提出申請，待取得籌設許可後，將投入五階段驗證作業，試飛試降日本石垣島，爭取明年（2025）上半年獲得資格，包機預計採用9人座飛機，讓小家庭也可以進行包機。另外，配合國家綠能產業發展，安捷預計明年加入西部離岸風場維運作業，將首度引進空巴H145型直升機至國內，逐步完成6架機隊規模建置。安捷航空表示，現已進入起降場址評估流程，盼以地利之便，提供風電業者往來風場更便捷、更節約成本的服務。去年（2023）1月安捷進駐金門，投入離島空中緊急救護運送，已運送113名重病患至本島就醫，另協助63名臨終病患返回金門落葉歸根，累計執行179起個案。為持續優化後送任務，安捷將尋求與在地相關衛生及通報單位合作，爭取第一時間出動作業人員，努力朝「任務零時差、病患零等待」的目標前進，強化保障傷病患健康權益。因應民航機師缺口擴大，就業市場需求強勁，帶動全球飛航訓練產業擴張，安捷航空近期再度引進1架單引擎DA40 NG教練機，教練機隊規模擴大至9架。此外，為配合普通航空業務拓展，預計今年底再引進1架P2012 SMP款航空器，機隊將增至3架規模。