食用「蝸牛小米粽」爆集體中毒！食藥署、疾管署急派員調查送檢驗

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台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出多人因食用「蝸牛小米粽」而疑似集體食物中毒事件，截至目前已有12人送醫搶救，其中3人宣告不治，衛福部食藥署副署長林金富今（18）日表示，已經派員進行採檢釐清，另疾管署也將協助現場調查，防疫醫師也會到台東後與北榮毒物專家會合，再到台東馬偕醫院實際了解病人狀況，後續會到前往部落訪查。疾管署副署長羅一鈞表示，會協助接受衛生局人體檢體，血液、尿液，會以通報案件方式送南港實驗室，再分送台大、北榮做毒物檢驗。據了解，83歲的曾姓老婦人，日前自製「蝸牛小米粽」，裡面包有蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等食材，但曾婦於17日自行食用之後，身體出現不適，送醫搶救不治。由於曾姓突然死亡，家屬治喪期間並不知情，又將其生前自製的「蝸牛小米粽」再煮給親友食用，另外還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，未料親友陸續出現嘔吐、抽搐等食物中毒症狀，共有11人送醫，整起案件目前共造成3人死亡、4人命危。食藥署副署長林金富今日接受訪問，稱目前食藥署、疾管署已經派員前往現場，將會同台東縣衛生局人員前往調查，食藥署將針對食餘檢體進行檢驗，釐清食物中毒案件，食材鎖定蝸牛、血桐葉、曼陀羅，也懷疑是否有誤用有毒植物曼陀羅，其他還要檢驗化學物質包含殺蝸牛用的聚乙醛、有機磷農藥；若都現場調查發現其他可疑物質也會進行檢驗。其中化學物質檢驗比較快，應該可在2天有結果，其他物質則於1周內完成調查。疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署防疫醫師到台東後，會與北榮毒物專家會合，再到台東馬偕醫院實際了解病人狀況，後續也會到部落訪查，同時協助接受衛生局的採樣的人體檢體，將血液、尿液以通報案件方式送南港實驗室，再分送台大、北榮做毒物檢驗。