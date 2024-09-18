前解放軍駕快艇闖淡水碼頭！士林地院一審出爐　阮芳勇遭判刑8月

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▲中國大陸籍男子阮芳勇，駕駛快艇從福建漁港出發，直接在在淡水渡船碼頭靠岸，聲稱是要「投奔自由」。案經士林地院審理，今（18）日，判處8月徒刑。（圖／翻攝畫面）

今年6月間，中國大陸籍60歲男子阮芳勇，自稱是解放軍前海軍艦艇長，他駕駛快艇從福建漁港出發，直接在在淡水渡船碼頭靠岸，聲稱是要「投奔自由」。案經士林地院審理，今（18）日，依違反兩岸人民關係條例判處8月徒刑。據了解，阮芳勇於今年6月間，駕駛「鴻津牌」快艇從福建漁港出發，直接在淡水渡船碼頭靠岸，他落網後表示，因過去發布不利中共言論遭鎖定，之後又被限制出境，因此逃到台灣要「投奔自由」。士林地檢署國安專組檢察官追查後，尚無發現有涉及軍事或國安等犯罪情事，依違反《入出國及移民法》未經許可入國罪起訴。本月10日，士林地院開庭審理時，阮男坦承犯行，並主張共產黨統治大陸，長期以來帶給人民苦難，跟監獄一樣沒有任何自由，所以才想來投奔，阮男甚至親手繪製一份「福建沿海軍事部署情資」，欲轉交給國安局，請求法官從輕量刑。今（18日），士林地院判處8月徒刑。