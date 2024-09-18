國土計畫法爭議多　楊瓊瓔嘆：配套不到位「應展延至少2年」

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《國土計畫法》將在明年4月30日上路，不過中央、地方意見分歧，更有20名民進黨中南部綠委召開記者會，喊話展延重新調整。對此，國民黨立委楊瓊瓔表示，《國土計畫法》配套不到位、政策說明不足以及公平性遭受質疑等引發民怨，連執政黨自己的委員都不挺，她主張《國土計畫法》應展延至少2年，中央要先拉高討論層級，並和地方及基層重新溝通後再盤點，也應增加對於農民的相關資源挹注。民進黨嘉義縣立委蔡易餘領銜同黨立委，今日上午在立法院聯合舉辦「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，強調為確保《國土計畫法》順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，待充分溝通後再行上路。對此，楊瓊瓔表示，《國土計畫法》當初因應氣候變遷、國土保育、及國家永續等目標立法，她一定支持良善本意，但現在實際執行面上出現許多問題，包括農地劃設標準不一、民眾對政策不了解導致可能的權益受損以及子法未完整通過等，在在都顯示目前《國土計畫法》的窒礙難行。楊瓊瓔續指，更明確的是，不只民進黨政府的農業部前部長陳吉仲發文，直指現在的《國土計畫法》無法達到原本立意，還欠缺農業補償、糧食風險等思考，今天還有20多名民進黨籍的立委呼籲《國土計畫法》暫緩，證明多數民意對於國土法的不滿及質疑。楊瓊瓔強調，《國土計畫法》目前狀況，就是中央欠缺通盤考量，和地方斷鏈，農民對於農地的使用權遭到過度忽略，連帶讓各地都市發展面臨限制，所以引發民怨不斷，已非單一縣市問題，亟須通盤檢討。立法院新會期即將開始，她會秉持為民發聲，和其他委員一起合作，要求政府展延再檢討，務必要達到原本立法目標，更要共同提升農民權益，讓國土發展綜效最大化。